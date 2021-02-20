Львов на правах хозяина сразу решил проявить инициативу. Ренан уже на первой минуте из-за пределов штрафной целил в дальнюю девятку – чуть выше. Колос не стушевался и очень быстро начал доказывать, почему считался фаворитом противостояния. Гости стали больше держать мяч, но особой остроты у ворот Костика не возникало.

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Комичности матчу добавили арбитры. У главного рефери перестала работать гарнитура. Возникла пауза, но оперативно починить прибор не удалось. Виктору Копиевскому пришлось продолжить работу без технических средств связи со своими коллегами.

Вынужденная остановка ситуации не изменила – Колос продолжал давить и достиг своего на 33-й минуте. Богданов выполнил навес на линию вратарской, где защитники не устерегли Ориховского. Воспитанник Динамо без труда подставил голову и отправил мяч в сетку. В конце тайма Павел мог еще и дубль оформить, но на перерыв коваливцы ушли при минимальном преимуществе.

С началом второй половины уже Львов начал действовать острее. Колос, похоже, сделал ставку на удержание результата и больше действовал на контратаках. Конструктива на поле было мало – больше эмоций. Арбитры показали ряд желтых карточек. Среди наказанных оказался и наставник хозяев Виталий Шумский.

Атмосфера становилась все горячее, и достигла своего пика в 74 минуте. Вячеслав Чурко наконец-то получил награду за свою активность на протяжении всего матча. Техничный вингер заставил сфолить против себя в штрафной – пенальти. К отметке подошел Ориховский и уверенно оформил дубль.

На завершающих минутах Львов устроил настоящий штурм ворот Волынца. Однако защита действовала собрано, а в критические моменты на помощь приходил голкипер. В компенсированное время гости получили право на пенальти, но Волынец сумел отразить удар Ренана.

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Благодаря этой победе подопечные Руслана Костышина набрали 22 очка и прервали безвыигрышную серию в чемпионате, которая насчитывала пять поединков. После 15-ти туров Колос занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. У Львова осталось 12 пунктов и десятая строчка.