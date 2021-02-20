В субботу в рамках 22-го тура Бундеслиги состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 22-й тур

Айнтрахт – Бавария – 2:1

Голы: Камада, 12, Юнес, 31 – Левандовски, 53

Боруссия М – Майнц – 1:2

Голы: Штиндль, 26 – Онисиво, 10, Штегер, 86

Кельн – Штутгарт – 0:1

Гол: Калайдзич, 49

Фрайбург – Унион Берлин – 0:1

Гол: Прёмель, 65

Шальке – Боруссия Д – начало матча в 19:30

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Четвертая команда Бундеслиги – Айнтрахт – забила в ворота Баварии уже в начале матча. Филипп Костич ворвался в штрафную "Ротэн" с левого фланга и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Даичи Камада в касание переправил круглого в сетку. Почти сразу отличный шанс упустил Амин Юнес, пробив издалека мимо правой стойки. Впоследствии он реабилитировался, закрутив сферу с угла штрафной в дальнюю девятку.

После перерыва Роберт Левандовски один мяч отыграл: Сане, словно играя с защитниками соперника, накрутил оборону "орлов" и прострелил на поляка, который слету замкнул передачу. На большее баварцев не хватило – подопечные Флика потерпели третье поражение в сезоне.

Одна из худших команд чемпионата – Майнц – огорчила менхенгладбахскую Боруссию уже на 10-й минуте матча: Карим Онисиво, получив длинную передачу из центра поля, неожиданно для голкипера пробил в дальний угол ворот с линии штрафной и вывел свою команду вперед. Хозяева сумели отыграться в середине тайма – Ларс Штиндль удачно сыграл на добивании. Но в конце матча Кевин Штегер выстрелом под правую стойку вырвал неожиданную победу для "карнавальников".

Кельн в матче против Штутгарта держался весь первый тайм. Лишь после перерыва подопечные Пеллегрино Матараццо смогли распаковать ворота соперника – Саша Калайдзич после навеса со штрафного головой переправил мяч в угол ворот. Этот гол стал единственным во встрече.

Соседи по турнирной таблице – Фрайбург и Унион – провели безголевой первый тайм. Лишь в середине второй сорокапятиминутки Гриша Прёмель на скорости ворвался в штрафную площадь соперника и головой замкнул прострел Маркуса Ингвартсена. Берлинцы могли увеличить свое преимущество после выстрела Кристофера Ленца, однако сфера просвистела мимо стойки.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ