Кристалл назначил наставником команды Вадима Евтушенко, сообщает официальный сайт УАФ.

Экс-форвард сборной России станет директором аутсайдера Первой лиги

На посту главного тренера херсонского клуба легенда Динамо заменит Сергея Шевченко, который успел проработать в команде всего несколько недель. Напомним, в сезоне 2019/20 Евтушенко работал в тренерском штабе Динамо под руководством Алексея Михайличенко.

После 16-ти туров Первой лиги херсонский Кристалл остается на дне турнирной таблицы только с 4-мя очками.

"Збірна України – моя мрія": найкращий у Зорі – про зарубу з Десною, вибитий зуб Іванісені і реванш у Лізі Європи