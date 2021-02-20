Евтушенко официально стал главным тренером Кристалла – команда находится на дне Первой лиги
19:16 - Читати українською
Вадим Евтушенко продолжит тренерскую деятельность в Херсоне.
Кристалл назначил наставником команды Вадима Евтушенко, сообщает официальный сайт УАФ.
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На посту главного тренера херсонского клуба легенда Динамо заменит Сергея Шевченко, который успел проработать в команде всего несколько недель. Напомним, в сезоне 2019/20 Евтушенко работал в тренерском штабе Динамо под руководством Алексея Михайличенко.
После 16-ти туров Первой лиги херсонский Кристалл остается на дне турнирной таблицы только с 4-мя очками.
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