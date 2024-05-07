Ты можешь быть классным футболистом, но должен научиться противостоять соблазнам. Иначе однажды все потеряешь. Путь от первого номера лучшей команды мира до бездны даже короче, чем кажется.

Накануне своей свадьбы Марк Боснич устроил мальчишник. Отличное настроение и стремление хорошо провести время завели компанию в казино. Нападающий Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк решил отлучиться от общества и оказался в стрип-клубе. Вскоре он позвонил Босничу с просьбой забрать его оттуда. Марк в сопровождении известного игрока в крикет (и земляка Йорка с Тринидада и Тобаго) Брайана Лары приехал в клуб, но вместо Дуайта их встретил какой-то парень с фотоаппаратом.

Несколько вспышек из темноты негативно подействовали на Боснича. Поэтому он без раздумий бросился на фотографа, пару раз приложился и забрал фотоаппарат. Под утро, когда Марк мирно спал дома, в его дверь постучала полиция: "Нам очень жаль, но вас придется арестовать".

К счастью, родственникам вскоре удалось вытащить Марка из участка, и он даже успел на собственное венчание. Было немного стыдно – но с кем не бывает.

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Впервые в Англию Марк Боснич приехал в 15. Благодаря отцовским знакомым парню устроили просмотр в Ливерпуле Кенни Далглиша. На самом деле Марк не рассматривал футбол, как дело всей жизни. Он родился в Австралии, поэтому бредил регби. Но серьезные успехи в футболе помогли упростить выбор. Да и мама советовала сконцентрироваться на футболе.

Сын этнической хорватки и эмигранта из Хорватии, который в Австралию приехал в конце 50-х, имел отличные задатки. После завершения школы парня пригласили в Манчестер Юнайтед. А 18-летним он дебютировал за команду Алекса Фергюсона. Вместе с мужиками вроде Марка Хьюза, Стива Брюса и Гари Паллистера молодой австралиец отстоял на "ноль" с Уимблдоном. Отличное начало!

Сказка длилась недолго – студенческая виза, которая позволяла Марку находиться в Британии, закончилась, поэтому он вернулся домой. И хотя Фергюсон настаивал на аренде в Брондбю и последующем возвращении в клуб, Боснич решил иначе и в Данию не поехал. Уже через год он получил другой вариант в Англии и подписал контракт с Астон Виллой.

В Бирмингеме все сложилось хорошо с первого дня. За почти восемь лет в Астон Вилле Боснич провел более двух сотен матчей и стал клубной легендой. С вилланами Марк выиграл два Кубка лиги, финишировал вторым в историческом первом сезоне АПЛ, а потом едва не вылетел во второй дивизион.

Боснича называли боссом штрафной площади – он действительно показывал игру топового уровня. А еще специализировался на пенальти. Например, в полуфинале Кубка лиги против Транмер Роверс кипер отразил три удара с отметки. С тех времен прошло 30 лет, но австралиец еще и сейчас выигрывает опросы среди болельщиков Астон Виллы, которые называют его лучшим вратарем в истории клуба. Однако это была бы слишком ванильная история. Так уж сложилось, что в жизни Марка Боснича идиллия всегда разбавлялась поступками, за которые приходилось краснеть.

В октябре 1996-го Астон Вилла поехала в гости к Тоттенхэму. Матч завершился победой лондонцев 1:0, но футбол в тот день имел второстепенное значение. Все только и обсуждали нацистское приветствие Боснича, которое он адресовал болельщикам Тоттенхэма.

Я не знал, что у них такая большая база еврейских фанов. Я просил прощения и делаю это до сих пор... На удивление, только три или четыре письма в моем фанатском мейле на той неделе были плохими. Я позвонил этим людям, пригласил их на Вилла Парк и попросил прощения. Моя покойная тетя была еврейкой. Она не разговаривала со мной довольно долго.

Фанаты "шпор" спровоцировали Боснича на этот жест скандированием имени Юргена Клинсманна. Это была отсылка к эпизоду, который случился годом ранее. Вратарь Астон Виллы жестко снес тогдашнего нападающего Тоттенхэма (в параллельном матче того вечера Эрик Кантона исполнил знаменитый прыжок на трибуны в стиле кунг-фу).

Tottenham Hotspur stadium tour. Poster from press room at White Hart Lane. Jurgen Klinsmann against Mark Bosnich.

… pic.twitter.com/2WSoig2dEB — AVTV (@avtv) May 5, 2016

Свой жест Боснич объяснял подражанием известного комика Безила Фолти, который в одной из серий культового британского сериала ВВС "Fawlty Towers", иронизирует с Адольфа Гитлера. Впрочем, это не спасло Боснича от наказания Футбольной Ассоциацией.

After being taunted by Tottenham fans, Mark Bosnich controversially replied by making a Nazi salute. pic.twitter.com/PWURZekrN8 — Louie Simpson (@elitenews247) December 8, 2015

В 1999-м Боснич во второй раз переходит в Манчестер Юнайтед. Он больше не застенчивый подросток, а сформированный вратарь, один из лучших в АПЛ, который призван заменить самого Петера Шмейхеля. "Мы говорим об одном из лучших вратарей всех времен. Но я не собирался в Юнайтед заменить его. Я хотел выиграть трофеи", – говорил потом Боснич.

И Марку это удалось. МЮ с австралийцем в воротах завоевал Межконтинентальный кубок и выиграл Премьер-лигу. Главным конкурентом Боснича был нынешний тренер Шахтера Раймонд ван дер Гоув. В сезоне 1999/2000 Марк сыграл 35 поединков и имел статус первого номера. В то же время отношения Боснича с сэром Алексом Фергюсоном были далеки от идеала. Позже в своей автобиографии тренер назовет Боснича "ужасным профессионалом".

Факт остается фактом – я был единственным игроком, которого сэр Алекс дважды подписал в Манчестер Юнайтед. Для меня честь быть упомянутым. Он имеет право на свою точку зрения, а я имею право на свою, – ответил Боснич.

Несмотря на завоеванные трофеи, клуб продолжал искать усиление вратарской позиции и в конце концов подписал Фабьена Бартеза. Еще до трансфера француза МЮ пригласил опытного Массимо Таиби, но тот играл изредка и ужасно ошибся в игре с Саутгемптоном. Зато приход Бартеза окончательно похоронил шансы Боснича на место в старте. "Я с нетерпением ждал сотрудничества с парнем такого калибра, как Фабьен. Я с ним подружился – он был очень, очень веселым парнем. Мы с Йорки гуляли с ним. Это было весело", – вспоминал Боснич.

Кстати, претензии к своему вратарю имел не только Фергюсон. Защитник МЮ Дэвид Мэй красноречиво сравнивал тренировки Шмейхеля и Боснича. "Когда мы тренировались с Большим Питом, мы исполняли ему по 20-30 ударов... Зато Боснич отражал шесть ударов, а потом делал двухминутный перерыв, ведь был истощенным".

Еще более интересная история у Роя Кина. Оказывается, Боснич опоздал на свою первую тренировку в МЮ. "Когда Боси вышел около 11 часов, я спросил его, где он был. "Я заблудился по дороге из отеля", – улыбнулся он. "Заблудился?" – "Да, друг" – сказал Боси. "Твой первый долбаный день в Манчестер Юнайтед, а ты опоздал на долбаную тренировку на час?"

У четвер, 9 травня, колишня команда Босніча намагатиметься створити сенсацію у Лізі конференцій УЄФА. Астон Вілла гратиме у Греції з Олімпіакосом і намагатиметься відігратися після поразки 2:4 у першому матчі. Ліцензійний букмекер GGBET пропонує коефіцієнт 1,88 на перемогу гостей. Успіх греків розцінюється коефіцієнтом 3,46. Нічийний результат помножить вашу ставку на 3,82. Коефіцієнт на прохід Астон Вілли становить 3,77. Якщо не станеться нічого надзвичайного і у фінал вийде Олімпіакос, ваша ставка помножиться на 1,22.

Не беспокоился Марк и о своей физической форме. Хотя и был самым высокооплачиваемым игроком в команде. "Боснич напихался всем: бутербродами, супами, стейками. Я говорил ему: "Ради Бога, Марк, мы тебя взвесили. Почему ты напихиваешься всем этим?" Мы вернулись в Манчестер, а Марк уже звонил в китайский ресторан, чтобы заказать еду с собой. Есть ли конец этому? Я просто не мог на него повлиять", – жаловался сэр Алекс.

Следующей остановкой австралийца стал Челси. Однако травмы, плохая физическая форма и неготовность к борьбе превратили Боснича в бледную тень самого себя – лишь семь матчей за два года. Апогеем страданий стал результат проваленного допинг-теста в сентябре 2002-го. Марка отстранили от футбола на девять месяцев, несмотря на попытки футболиста объяснить, что запрещенный препарат попал в организм случайно. Кто-то якобы в ночном клубе добавил Марку в напиток запрещенные вещества.

"Я был поражен, шокирован, – говорит Боснич. – Это было ужасное время. У меня были подозрения относительно того, как это все произошло, но я просто принял ситуацию. Моя реакция была следующей: если ты считаешь, что я такой, значит я буду этим человеком. Однако это было неправильно с моей стороны. Я как бы сдался. У меня были финансовые возможности, чтобы делать то, что я хотел. Я должен был просто собрать вещи и вернуться домой в Австралию".

В то время вратарь действительно концентрировался на лишних вещах. Постоянные гулянки, скандалы и финансовые проблемы заполонили жизнь Боснича. Потом Марк рассказывал, что молодой Джон Терри пытался уберечь его от плохой компании. Но окончательно Марк остановился, только оттолкнувшись от дна. Побороть кокаиновую зависимость футболист сумел только благодаря поддержке отца (однажды Боснич в неадекватном состоянии едва не застрелил его). Марк даже вернулся в профессиональный футбол и выступал определенный период времени в Австралии.

Сейчас Марк Боснич – известный эксперт, журналист, телеведущий и просто публичная личность, которая любит быть в центре внимания. Чего он мог достичь, если бы не препятствия, которые сам себе создавал? Можем фантазировать, но точно знаем – большего, чем он достиг. В то же время Марк заслуживает комплиментов. Разве много людей возвращались к нормальной жизни после того, что прошел Боснич? Ему хватило сил и сейчас он все тот же улыбающийся мужчина, правда, с десятком лишних килограммов.

В феврале Боснич не вышел в эфир для традиционного разбора матча Лиги чемпионов на одном из каналов. Он почувствовал боль в груди – пришлось обращаться к врачам. Но уже вскоре Марк снова появился в студии. С белоснежной улыбкой и фирменной харизмой. Такой Марк Боснич нам нравится больше.