После сенсационного поражения Атлетико от Леванте мадридский Реал получил шанс приблизиться к первой позиции в Ла Лиге на расстояние трёх очков. Да, у команды Диего Симеоне всё равно есть матч в запасе, но уже 7 марта состоится мадридское дерби, в котором "сливочные" могли бы сократить расстояние ещё сильнее. Да и Барселона в случае осечки "королевского клуба" могла вернуть второе место. Словом, Реал мог возродить интригу в битве за чемпионство, однако для этого нужно было побеждать Вальядолид на его поле.

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Впрочем, клуб Роналдо не собирался так просто отдавать очки. Старт встречи остался именно за Вальядолидом – уже на 7-й минуте хозяева могли открыть счёт в результате отскока на 11 метров и удара Янко низом. Куртуа парировал. Ещё одна опасная подача едва не залетела в ворота – Куртуа выбил её кулаками. Мадридцы, однако, быстро проснулись, в ответ забив гол усилиями Мариано. К сожалению, взятие ворот на 23-й минуте отменили из-за офсайда.

Реал не стушевался, захватив инициативу и продолжив обострять, но реально опасных моментов практически не возникало. Это не помешало провести атаку с выходом Мариано один на один и голом в ворота Масипа на 31-й минуте, но и здесь нападающий "сливочных" залез в офсайд. В конце концов, на перерыв команды отправились при нулях на табло.

На старте второго тайма Вальядолид и Реал разменялись моментами в исполнении Васкеса и Орельяны – Лукас на 50-й стрелял из-за пределов штрафной, а Фабио позволили пробить с 11 метров. В обоих случаях голкиперы спасли. Зря Орельяна не реализовал свой эпизод, ведь на 65-й минуте Каземиро вывел "сливочных" вперёд, замкнув подачу с углового ударом головой под дальнюю штангу. 0:1!

Это был последний опасный эпизод у ворот Масипа, а вот Вальядолид в попытках отыграться вполне мог заработать пенальти – впрочем, падение Вайсмана в штрафной на 75-й минуте арбитры проигнорировали. В конце концов, новых голов болельщики так и не увидели. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Реала.

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