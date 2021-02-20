Ливерпуль уступил Эвертону в рамках 25-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Эвертон на Футбол 24.

Алиссону пришлось вытаскивать мяч из сетки уже на 3 минуте. Хамес отдал тонкую передачу на Ришарлисона, за которым не уследил новичок Ливерпуля Кабак.

Эвертон победил Ливерпуль в дерби впервые за 10 лет – команда Клоппа проиграла четвертый матч АПЛ подряд

В одном из моментов Салах претендовал на пенальти, но арбитр проигнорировал падение египтянина. Зато Калверт-Льюин смог убедить Криса Кавану. Алиссон отбил первый удар форварда Эвертона, а затем Доминик споткнулся об Трента. Рефери указал на "точку", и Сигурдссон оформил итоговые 0:2.