Ливерпуль – Эвертон – 0:2 – видео голов и обзор матча
21:58 - Читати українською
Ливерпуль уступил Эвертону в рамках 25-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Эвертон на Футбол 24.
Ришарлисон 3’
Гилфи Сигурдссон 83’
3’ Ришарлисон
83’ Гилфи Сигурдссон
Алиссону пришлось вытаскивать мяч из сетки уже на 3 минуте. Хамес отдал тонкую передачу на Ришарлисона, за которым не уследил новичок Ливерпуля Кабак.
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В одном из моментов Салах претендовал на пенальти, но арбитр проигнорировал падение египтянина. Зато Калверт-Льюин смог убедить Криса Кавану. Алиссон отбил первый удар форварда Эвертона, а затем Доминик споткнулся об Трента. Рефери указал на "точку", и Сигурдссон оформил итоговые 0:2.
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