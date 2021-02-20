Матч и онлайн-трансляция Ливерпуль – Эвертон стартовал в 19:30 по Киеву. Обе команды на момент начала игры находились за пределами еврокубковой зоны – 6 и 7 места соответственно. При этом Ливерпуль проиграл три последних матча чемпионата, а Эвертон – два. Правда, подопечные Юргена Клоппа на неделе разобрались с РБ Лейпциг в Лиге чемпионов, сделав весомую заявку на выход в четвертьфинал. Последние два Мерсисайдских дерби завершились миром (0:0 и 2:2), а матч первого круга до сих пор проклинают в лагере "красных" – именно тогда травмировался лидер обороны Вирджил ван Дейк, который может пропустить остаток сезона. К слову, "ириски" давно не знали вкуса побед над Ливерпулем – последний раз Эвертон праздновал победу над земляками еще в 2010 году.

Ливерпуль – Эвертон: онлайн-трансляция Мерсисайдского дерби

Карло Анчелотти на 238-е дерби Мерсисайда оставил в запасе Доминика Калверта-Льюина. Лучший бомбардир "ирисок" (13 голов) только залечил травму, которая помешала ему выйти с первых минут на Энфилде. Впереди у Эвертона действовали Ришарлисон и Хамес Родригес. Юрген Клопп получил приятные новости в виде возвращения Наби Кейта, но гвинеец тоже начал в резерве. Джордан Хендерсон уже традиционно действовал в центре защиты в паре с Кабаком, а трио центрхавов составили Тьягу, Вейналдум и Джонс. В атаке тоже все было прогнозируемо – Салах, Мане и Фирмино. Для последнего этот матч стал 200-м в Премьер-лиге – только 5-й бразилец, который достиг такого показателя.

Уже на первых секундах Эвертон заработал угловой, подачу с которого замкнул Годфри – защитник бил коленом и не попал в створ. Но быстрый гол все же состоялся, и влетел он в ворота Ливерпуля. Озан Кабак неудачно выбил мяч да еще и провалился позиционно, Хамес классным разрезным пасом вывел Ришарлисона на свидание с Алиссоном. Форвард легко выиграл дуэль бразильцев у кипера хозяев – точный удар низом в дальний угол. 0:1 уже на третьей минуте. Самый быстрый гол Эвертона в дерби за неполных 22 года!

Пропущенный гол разозлил "красных". Трент в борьбе "вставил" Ришарлисону – жестко, но без карточки. Первый более-менее острый момент у Ливерпуля на 9-й минуте. Пикфорд в прыжке прервал опасный прострел Мане. Эвертон ответил слабым ударом Хамеса со штрафного в руки Алиссону. Удар Фирмино после скидки Мане был более острым, но защитник вовремя встал на пути мяча. Мог забивать Хендерсон, пробивавший с лёту – первый сейв Пикфорда, который в прыжке перевел на угловой.

Эвертон под давлением атак Ливерпуля прижался к своим воротам. Мане нашел Трента, тот приложился из-за пределов штрафной – Пикфорд снова спас. Джордан Хендерсон оказался на газоне после контакта с Дукуре, травмировав пах. Разочарованный Юрген Клопп уже готовил замену, но капитан после получения медицинской помощи вернулся на поле. Правда, ненадолго – буквально через минуту в игру вступил Филлипс. Очередное пополнение в лазарете Ливерпуля, который и так переживает кадровый кризис.

"Красные" заработали право на опасный штрафной. К мячу подошел Александер-Арнольд, но его выстрел был неудачным. Эвертон ответил куда острее – Алиссон спас Ливерпуль после удара головой Коулмена в падении! Отметим пас Диня, который классно нашел своего партнера по защите. Похожим образом по противоположным воротам пробивал Филлипс, но не так удачно – мимо. Это был последний момент в первом тайме. Обе команды имели возможности забить, но только Эвертон реализовал один свой шанс. 0:1 до перерыва. Ливерпуль больше владел мячом, однако конвертировать это в голы не сумел.

Вторая половина игры началась моментом Ливерпуля. Мане выиграл воздух и нанес удар головой – в руки Пикфорду. Еще одна похожая попытка сенегальца была неточной. "Красные" зажали "ирисок" на их половине поля, используя преимущественно навесные передачи с флангов. Фирмино не выдержал и попытал счастья с дальней дистанции – без проблем для Пикфорда. Команда Клоппа еще повысила процент владения мячом, но Эвертон держался. Кроме двух опасных ударов Мане, моментов у Ливерпуля больше не было. Падение Салаха больше тянуло на симуляцию, чем на фол. Правда, без карточки для египтянина.

На 62-й минуте Калверт-Льюин заменил Хамеса – Анчелотти бросил в бой лидера атаки. Юрген Клопп выпустил Шакири вместо Джонса. Швейцарец тут же обострил, отдав на Салаха, который расстреливал кипера с близкой дистанции – тот со второй попытки зафиксировал мяч.

Эвертон выстоял и сумел удвоить свое преимущество. Ришарлисон вывел Калверта-Льюина на ударную позицию. Первый удар парировал Алиссон, форвард пошел на добивание, но упал после контакта с Трентом. VAR подтвердил фол – пенальти. Сигурдссон реализовал свой шанс – 0:2! Команда Юргена Клоппа имела лишь один момент, чтобы сократить отставание, но Пикфорд не дал отличиться Вейналдуму.

Ливерпуль потерпел четвертое поражение подряд в АПЛ. Эвертон обыграл "красных" впервые за 3779 дней – с 17 октября 2010-го. Более того, "ириски" выиграли на Энфилде впервые с 1999 года и догнали Ливерпуль по очкам. У обеих команд по 40 пунктов.

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