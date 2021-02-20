Чемпионат Венгрии, 22-й тур

Ференцварош – Гонвед – 1:0

Гол: Узуни, 56

Фехервар – Диошдьёр – 1:3

Голы: Стопира, 9 – Грозав, 60, 61, 89

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Подопечные Сергея Реброва без особых усилий обыграли Гонвед благодаря единственному голу в первой половине встречи. Победа закрепила Ференцварош на первой строчке с отрывом в 17 очков от ближайшего преследователя. В поединке против Гонведа сыграли сразу два украинца – Игорь Харатин и Александр Зубков.

Фехервар никак не может покинуть зону "турбулентности", за последние 5 матчей чемпионата команда одержала лишь один зачетный балл. На этот раз Фехервар в родных стенах умудрился уступить Диошдьёру, который находится на дне турнирной таблицы. Весь матч в составе хозяев провел украинский хавбек Иван Петряк, но результативными действиями не отличался.

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