Сегунда, 26-й тур

Альбасете – Спортинг Хихон – 0:1

Гол: Бабен, 31

Удаление: Бойомо, 49 (А)

Гол Яремчука не помог Генту удержать победу над Мехеленом

Игроки Альбасете пока не могут выйти из полосы неудач и потерпели очередное поражение, которое стало третьим подряд для хозяев.

Несмотря на равную борьбу гости из Хихона открыли счет еще в первом тайме и сумели удержать эту минальну преимущество до конца поединка. Украинский форвард хозяев Роман Зозуля провел на поле весь матч, но украинец результативными действиями не отличался.

После 26-ти туров Альбасете остается в зоне вылета, а победа закрепила Спортинг на 6-й строчке.

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