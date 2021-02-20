Чемпионат Польши, 18-й тур

Легия – Висла Плоцк – 5:2

Голы: Младенович, 10, 40, Капустка, 16, Лукиньяш, 49, 80 – Лагатор, 43, Лесняк, 45+2

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Футболисты Легии выдали мощный старт поединка, забив сопернику три мяча и фактически сняли вопрос о победителе встречи. Такое развитие событий позволило хозяевам расслабиться, за что они сразу поплатились, в конце первого тайма Плоцк отыграл два гола.

Похоже, в перерыве хозяевам досталось от тренера за такую ​​легкомысленность, плюс наставник решил освежить защитную линию, выпустив украинского защитника Артема Шабанова. Игрок Динамо хорошо справился со своими обязанностями, ворота Легии во втором тайме остались "сухими", а в ворота гостей влетели еще два мяча.

Напомним, для Шабанова, который выступает за польский клуб на правах аренды, это был дебютный матч. Победа позволила Легии возглавить турнирную таблицу польского первенства, оторвавшись от ближайшего преследователя на один зачетный балл.

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