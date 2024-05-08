Шахтер приобрел голкипера клуба УПЛ за немалую сумму, – Вацко
Голкипер Колоса Кирилл Фесюн уже якобы стал частью Шахтера.
"Колос продал Шахтеру Фесюна. Около 3 млн евро там сумма была, насколько я помню", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.
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Также отмечается, что деньги, полученные за трансфер Фесюна в Шахтер могут быть использованы на усиление команды. Ранее уже появлялась информация, что "горняки" договорились о переходе голкипера.
Напомним, что в текущем сезоне Фесюн провел за Колос 26 матчей, в которых пропустил 24 гола и в 12 поединках отстоял на ноль.
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