Программу 15-го тура УПЛ открывал поединок в Запорожье, где Мариуполь принимал луганскую Зарю. Таковы реалии украинского футбола – на стадионе азовцев до сих пор обновляют газон, поэтому домашние поединки приходится проводить на Славутич Арене. Команда Остапа Маркевича в этой встрече пыталась прервать 3-матчевую проигрышную серию, однако у подопечных Виктора Скрипника задача была важнее – в случае победы "мужики" поднялись бы на третью позицию в таблице. Под эти цели в основу поставили новичка Шахаба.

Первый удар во встрече нанесли гости на 3-й минуте, однако замыкания Мишнёва после углового оказалось слишком неточным. Несмотря на такой старт азовцев, инициативой сразу же владела Заря, которая конвертировала своё преимущество в голевые моменты. Так, уже на 9-й минуте Юрченко оказался на линии штрафной и с отскока пробил в штангу, а на 18-й Шахаб вышел один на один с Гальчуком – голкипер парировал его выстрел!

Впрочем, Мариуполю достаточно быстро удалось выровнять игру. На 17-й минуте Очеретько даже мог открывать счёт ударом из центра штрафной, но он вияився слишком слабым. В середине первого тайма команды шли на равных (гости даже превосходили по ударам), поэтому гол Зари на 33-й минуте оказался несколько неожиданным – в штрафной луганчанам удалось провести сразу несколько ударов, один из которых защитники заблокировать не смоглии. Его в левую девятку нанес Шахаб. 0:1!

До перерыва Заря имела шансы, чтобы удвоить преимущество. Так, на 37-й минуте Шахаб классно прокинул себе мяч на ход в штрафную и пробил, но Быков успел заблокировать выстрел. На 43-й же ударом метров с 11-ти мог отличиться Кочергин – Чоботенко в последний момент успел догнать Владислава и накрыть эту попытку. В конце концов, отдыхать команды ушли при счёте 0:1 в пользу хозяев.

Большая часть второго тайма оказалась скучной. Команды пытались поймать друг друга на контратаках, но технический брак и качественная работа защитников разрушали все попытки – причем этих попыток было немного. Небольшое преимущество в активности имел Мариуполь, которому необходимо было отыгрываться, но конвертировать его во что-нибудь конкретное подопечным Остапа Маркевича не удавалось. Заря после неплохого старта вообще свалилась к единоборствам без обострения. В первые полчаса болельщики увидели лишь один момент – это Гладкий замкнул подачу с фланга. Мяч прошел мимо левой штанги.

Остап Маркевич до середины 70-х минут успел поменять пятерых футболистов, в то время как Виктор Скрипник обходился вообще без замен. Получив свежих исполнителей, азовцы начали откровенно прижимать Зарю. На 78-й минуте давление могло вылиться во взятие ворот – это Кащук на дальней штанге принял навес с левого фланга, но плохо обработал мяч на приёме и пробил мимо ближнего угла. На 82-й же Мариуполь провёл угловой, после которого Василь выбил мяч прямо на ногу Танковскому – Вячеслав стрелял с минимальной дистанции, но запустил сферу на трибуны. Между этими эпизодами расположился дальний удар Петермана в руки голкиперу.

Виктор Скрипник на эти моменты наконец-то ответил заменами, сняв Шахаба, Юрченко и Сайядманеша ради Казакова, Руфати и Лунёва. Заря явно пыталась засушить игру, однако Мариуполь продолжал давить. К сожалению для подопечных Остапа Маркевича, это давление так и не вылилось в опасный момент. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Зари.

Таким образом, луганчане набрали 26 очков, поднявшись на третью позицию в турнирной таблице УПЛ. Мариуполь, имея в активе 16 зачётных баллов, держится на девятой строчке.