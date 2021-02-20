Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский в ближайшее время не сможет помочь своей команде.

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34-летний защитник получил травму и пропустит минимум полтора месяца, сообщает издание Gazzetta.gr. Обследование показало у нашего легионера повреждение бедра правой ноги.

Напомним, Чигринский перешел в АЕК в июле 2016 года. В текущем сезоне провел за греческую команду 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

АЕК после 22-х туров занимает в турнирной таблице чемпионата Греции третье место, набрав 43 очка. От лидера первенства – Олимпиакоса – он отстает на 14 пунктов.

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