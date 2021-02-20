Александрия принимала Минай в рамках 15-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Александрия не заметила Минай в домашнем поединке, подопечные Шарана забили сопернику трижды без ответа.

Александрия разгромила Минай и поднялась в зону Лиги Европы

Все пропущенные голы закарпатцев были результатом ряда ошибок гостей в защитной линии, а третий мяч претендует на звание самого курьезного гола сезона, где главным действующим лицом стал голкипер Миная Антон Каниболоцкий.

Благодаря победе Александрия поднялась на 5-ю строчку таблции УПЛ, Минай остается последним.

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