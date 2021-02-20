Роковые ошибки игроков Миная в видеообзоре поединка против Александрии – 0:3
20:21 - Читати українською
Александрия принимала Минай в рамках 15-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
Александрия не заметила Минай в домашнем поединке, подопечные Шарана забили сопернику трижды без ответа.
Александрия разгромила Минай и поднялась в зону Лиги Европы
Все пропущенные голы закарпатцев были результатом ряда ошибок гостей в защитной линии, а третий мяч претендует на звание самого курьезного гола сезона, где главным действующим лицом стал голкипер Миная Антон Каниболоцкий.
Благодаря победе Александрия поднялась на 5-ю строчку таблции УПЛ, Минай остается последним.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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