Пари Сен-Жермен дома проиграл дортмундской Боруссии (0:1) и вылетел из Лиги чемпионов. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Боруссия приятно удивила в первом матче и одержала минимальную победу. Однако выезд в Париж пугал – осенью “шмели” очень слабо сыграли на Парк де Пренс в группе. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о четвертой серии противостояния ПСЖ и Боруссии в этом сезоне Лиги чемпионов.

ПСЖ – Боруссия Д: видео гола

ПСЖ потерял много времени на пресный контроль

ПСЖ на выходных отдыхал из-за перенесенного матча чемпионата, а Боруссия дублерами разгромила Аугсбург. Эдин Терзич приберег основу и сегодня выпустил аналогичный состав, как в домашней игре. Луис Энрике, кроме вынужденной замены Эрнандеса на Беральдо, поставил в основе Рамуша вместо Барколя.

Мбаппе и Дембеле теперь действовали четко по флангам и генерировали остроту, используя скорость и дриблинг. Получалось, но эпизодически. Атаки в лучшем случае завершались плохими ударами, в худшем – легкими перехватами Дортмунда.

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ПСЖ старался удовлетворить своего тренера тотальным контролем. Затяжные перепасовки на чужой половине, минимизация риска потерь (они все равно случались). Командные механизмы работали посредственно: подачи с флангов летели в головы защитникам, а моменты возникали вследствие индивидуальных действий Мбаппе.

Ближе к перерыву атаки Парижа стали более качественными. Дембеле неточным ударом завершил хорошую комбинацию, Витинья и Руис издали проверили бдительность Кобеля, у Мбаппе в последний момент сняли мяч с ноги.

PSG ARE ELIMINATED BY BORUSSIA DORTMUND



Kylian Mbappe sees what could be his last hope for a UCL title with PSG disappear before his eyes pic.twitter.com/HolIJCbRrH — ESPN FC (@ESPNFC) May 7, 2024

Боруссия выдала организованность мирового уровня

ПСЖ сумел создать давление на дортмундскую оборону, но эта оборона очень солидно держалась. Удивительно видеть, как расхлябанная по сезону Боруссия настолько организованно защищается. Гости читали игру, сохраняли компактный блок и дорабатывали в каждом эпизоде.

Дортмунд старался думать об атаке, но переход центра поля давался тяжело. Контры обрывались на второй-третьей передаче. Хоть какой-то отдых защитникам давал Фюлькруг, который в своем стиле круто цеплялся за мяч в штрафной: пробил сам, сбросил под удары Адейеми и Рюэрсону.

Лучший шанс забить в первом тайме все равно имела Боруссия. Едва ли не впервые "шмели" вылетели в контратаку. Адейеми протащил мяч через полполя и в борьбе с защитником умудрился пробить. Доннарумма не имел права пропускать.

Великий Хуммельс все решил

Париж традиционно добавил сразу после перерыва. На старте второго тайма мяч свободно летал перед воротами Кобеля. Хакими шикарно прострелил, Мбаппе приложился, Заир-Эмери с нескольких метров попал в штангу – тут уже Боруссия поплыла.

Впрочем, гости очень вовремя нанесли ответный удар. Гол из ничего, гол со стандарта. Брандт подал с углового на дальнюю штангу, а оборона ПСЖ полностью потеряла Хуммельса. Опытный защитник головой открыл счет! (впоследствии после углового Матс оформил дубль, но тот гол отменили из-за офсайда).

Хуммельс забил в Лиге чемпионов за Боруссию впервые за 11 лет – последний раз он отличался в воротах Шахтера в феврале 2013-го. Интересно, что этот эпизод даже не был самым ярким сегодня. Матс в первом тайме в грандиозном подкате забрал мяч с ноги Мбаппе.

Хуммельс на протяжении всего сезона сверкает такими сейвами. На дистанции он уже не тянет элитный уровень, но каждый топ-матч – мастер-класс ветерана. Сегодня было 10 выносов, 3 перехвата, 4 отбора и 2 заблокированных удара.

Удача поставила барьер Мбаппе

Боруссия получила укол адреналина, который помог выдержать дальнейшее давление хозяев. А давил ПСЖ дай Бог. Чуть больше нацеленности на ворота – и класс парижских звезд проявляется.

Моменты посыпались: Рамуш пальнул над перекладиной, Мендеш попал в каркас ворот, Дембеле прокатил Хуммельса и едва не заработал пенальти. Мбаппе непрерывно подавал в штрафную площадь.

Луис Энрике усилил команду заменами. Асенсио и Барколя добавили скорости и хитрости. Эдин Терзич ответил переходом на игру с пятью защитниками, выпустив Зюле. Однако отвести игру от владений Кобеля было сложно.

На последних минутах за Боруссию вступилась удача. Мбаппе и Витинья попали в перекладину. В обороне Дортмунда началась паника. Кобель крутился как мог и даже не пропустил после выхода Килиана один на один.

Дортмунд повторяет 2013-й

Боруссия выстрадала финал Лиги чемпионов!!! Снова на Уэмбли, как в 2013-м. И, возможно, снова против Баварии, если мюнхенцы завтра пройдут Реал.

С тех времен в Дортмунде остались Ройс и Хуммельс. Марко потерял место в основе и покидает клуб в конце сезона. Матс думает завершать карьеру. Но в такой форме это преступление.

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