"Футбол 24" осмотрел выступление Михаила Мудрика в поединке между Челси и Вест Хэмом, а также рассмотрел игру других украинцев в АПЛ.

Челси второй раз подряд одержал победу, на сей раз уничтожив Вест Хэм (5:0). Михаил Мудрик отдал передасист с углового, однако довольно бледно выглядел на фоне одноклубников. Из-за этого сложилось впечатление, что вингер сборной Украины экономит силы перед Евро-2024, на котором будут выступать и "сине-желтые".

Английские СМИ уже озвучили возможный вариант спасения Мудрика в Челси – трансфер Георгия Судакова, с которым Михаил имел прекрасную связь в Шахтере и сборной Украины. Александр Зинченко в очередной раз остался на замене, а единственным украинским игроком, который также вышел со старта, был Илья Забарный, который не лучшим образом отыграл против Арсенала. Шанс получил и Егор Ярмолюк, который отыграл 25 минут против Фулхэма. Подробнее о выступлениях украинцев смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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