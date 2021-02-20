Чемпионат Венгрии, 22 тур

Залаэгерсег – Уйпешт – 3:0

Голы: Фаворов, 34 (пен.), Шанто, 61, Кожта, 80

Хозяева не знали вкуса побед в 5 турах чемпионата подряд (две ничьи и три поражения). Серию удалось прервать в матче с прямым конкурентом за выживание – Уйпештом.

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Счет открыл именно Артем Фаворов. Конивеша сбили в штрафной, и украинец с "точки" четко пробил по центру. Артем забил во втором матче подряд, доведя количество своих голов в чемпионате до 5-ти. После перерыва Шанто и Кожта добили гостей.

Победа позволила Залаэгерсегу оторваться от зоны вылета на 3 очка – команда Фаворова делит 8-9 места с Уйпештом.

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