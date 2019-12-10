Головні новини футболу 9 грудня: Росія отримала дискваліфікацію, Ярмоленко через травму пропустив дербі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 грудня.

Україна

Дерліс Гонсалес може покинути Динамо за солідну суму. Директор Корінтіанса розповів, від чого залежить трансфер Сідклея з київського клубу. Віталій Миколенко влітку міг опинитись в АПЛ. Гол у ворота Динамо допоміг Богдану Михайліченку вибороти звання найкращого гравця 17-го туру УПЛ, а Віктор Скрипник після перемоги над "біло-синіми" став найкращим тренером ігрового дня.

Карпати можуть уникнути трансферного бану – Смалійчук займається врегулюванням ситуації. Директор клубу прокоментував ймовірність звільнення Санжара. "Кадар хотів скоріше поїхати додому на відпочинок": чому Динамо не засвоїло урок, а Карпати ще не пробили дно. Тайсон потрапив в топ-25 найкращих гравців європейських чемпіонатів.

Фургон на шістьох, обмеження в 500 кілометрів, помилки повністю не зникнуть – ми розповіли все про те, як працюватиме VAR в Україні.

Європа

WADA дискваліфікувало Росію на 4 роки з чемпіонатів світу та Олімпійських ігор. ФІФА прокоментувала відсторонення Росії від участі у міжнародних змаганнях. Ми розібралися, як дискваліфікація від WADA впливає на Євро-2020 і ЧС-2022.

Сьогодні розпочинається останній тур групового раунду Ліги чемпіонів. Барселона не взяла на матч з Інтером Мессі та Піке. Ліверпуль з острахом перед "биками", Борусія чекає подарунка від Барси, а Моурінью буде мстити – інтриги на кінець групового етапу.

Шахтар – Аталанта: УЄФА призначив фартову для "гірників" бригаду арбітрів на матч Ліги чемпіонів. Бергамаски втратили лідера атак на поєдинок з чемпіоном України. Дженнаро Гаттузо узгодив контракт із Наполі.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко через травму пропустив лондонське дербі проти Арсенала. "Молотобійцям" забракло нашого вінгера – вони дозволили "канонірам" оформити камбек, перервати жахливу безвиграшну серію та здобути перший успіх з Юнгбергом.

А тут ще й вболівальники почали його підколювати. "Зате в нас є Ярмоленко": фани Вест Хема шаленіють від божественного трюку конкурента українця.

Руслан Маліновський зізнався, що в Аталанті від нього вимагали голів через результативність у збірній України. Артем Кравець забив дебютний м'яч у поточному чемпіонаті Туреччини.