Шахтар – Аталанта: УЄФА призначив фартову для "гірників" бригаду арбітрів на матч Ліги чемпіонів

Німецький рефері Фелікс Цвайєр вдруге у своїй кар'єрі працюватиме на матчі української команди.

Головним арбітром матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта буде Фелікс Цвайєр, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Допомагати йому будуть також німці Торстен Шиффнер і Марко Ахмюллер. Четвертий рефері – Роберт Шредер. Саша Штегеманн – арбітр VAR.

Нагадаємо, ця ж бригада арбітрів обслуговувала матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2017/18, в якому Шахтар на власному полі обіграв Наполі (2:1).

Матч Шахтар – Аталанта відбудеться 11 грудня в Харкові на ОСК Металіст. Початок гри о 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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