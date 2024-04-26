Бельгієць виходить на фінішну пряму свого відновлення від другої травми коліна. Раніше Карло Анчелотті підтвердив, що Куртуа може зіграти вже 4 травня у матчі проти Кадіса.

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"Я почуваюся фантастично, навіть краще, ніж очікувалося… Я дійсно з нетерпінням чекаю на повернення, але завжди робитиму те, що рекомендують лікарі", – Defensa Central цитує позицію Куртуа.

Нагадаємо, бельгієць травмував коліно перед початком сезону і дав шанс Луніну перемогти Кепу у битві за статус тимчасово основного. Тібо мав повністю відновитися в березні, але підвело інше коліно.

Куртуа знову тисне на українця напередодні ключових матчів. Якщо прогноз Анчелотті щодо його повернення справдиться, то Лунін ризикує випасти з основи мадридців на другий матч півфіналу ЛЧ проти Баварії. Перша зустріч у Мюнхені відбудеться 30 квітня, а от друга у столиці Іспанії – 8 травня.

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