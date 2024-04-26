"Чи міг би Хацкевич підсилити якусь українську команду? Я взагалі не розумію, хто вмовив Сашу очолити той злощасний польський клуб (Заглємбє Сосновець – прим.). В Україні Хацкевича сприймають, а в іншій країні його ніхто не знає. Ось і вийшло так, що його мало не побили.

Хацкевич прокоментував чутки про працевлаштування у Європі – екс-тренер Динамо чекає пропозицій з УПЛ

Що стосується його повернення в Україну, то я думаю, що Хацкевичу треба брати команду з Другої ліги і вести її в Першу, а потім в УПЛ. Тільки таким чином! Одразу він навряд чи очолить команду з Прем'єр-ліги", – поділився Сабо в коментарі Sport-express.ua.

Нагадаємо, останнім клубом Хацкевича був польський Заглембє Сосновець, звідки він пішов після грандіозного скандалу на початку квітня. Білоруський фахівець пішов після того, як група фанатів у масках прийшла на тренування, погрожувала і навіть застосувала силу щодо екс-наставника Динамо.

"Українцям кричали нехай "зйо*ують в Україну": соратник Хацкевича – про дикий нацизм фанатів Заглембє