Карпати можуть уникнути трансферного бану – Смалійчук займається врегулюванням ситуації

Львівські Карпати все ж отримають гроші, щоб погасити борг за перехід Хорхе Карраскаля із Севільї.

За інформацією програми Профутбол, нинішній клуб Карраскаля Рівер Плейт збирається доплатити львів'янам 3 мільйони євро за перехід колумбійця. Аргентинський клуб офіційним листом підтвердив своє бажання викупити півзахисника.

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Карпати, своєю чергою, переведуть 2 мільйони на рахунок Севільї, а мільйон залишать собі. Крім того, львівський клуб отримає 10 відсотків від подальшого продажу гравця.

Відзначається, що трансфером Карраскаля в Рівер Плейт займається колишній віце-президент Карпат Олег Смалійчук, який хоче, щоб Рівер Плейт заплатив 2 мільйони безпосередньо Севільї, внаслідок чого львів'яни уникнуть покарання.

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Нагадаємо, минулого літа Карраскаль, який виступав у складі Карпат з літа 2017 року по січень 2019, перейшов в Рівер Плейт, але аргентинці розрахувалися з львів'янами лише частково, заплативши 500 тисяч євро за оренду колумбійця з січня по серпень.