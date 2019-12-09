toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
РОСІЯ КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Тайсон потрапив в топ-25 найкращих гравців європейських чемпіонатів за даними InStat

18:56 194 Читать на русском
Тайсон потрапив в топ-25 найкращих гравців європейських чемпіонатів за даними InStat
Тайсон / ФК Шахтар

Авторитетний статистичний ресурс включив бразильського форварда "гірників" до когорти найкращих.

Нападник донецького Шахтаря Тайсон у рейтингу найкращих гравців європейських чемпіонатів в сезоні 2019/20 за оцінками InStat посів 24 сходинку. Бразилець з індексом 333 став у цьому рейтингу найкращим представником української Прем’єр-ліги.

Фонсека відверто розповів, чому не зміг переманити Тайсона в Рому

Ще двоє його одноклубників – Марлос та Ісмаїлі – опинились на 173 і 199 позиціях відповідно. У третій сотні – Євген Коноплянка (305 балів і 232 місце).

Окрім "гірників" у рейтингу є ще два представники київського Динамо: Віктор Циганков з 295 балами на 447-му місці, а Карлос де Пена з індексом 285 на 811-й позиції.

Перші три місця розподілили між собою Ліонель Мессі (401 бал), Хакім Зієш (377) та Кіліан Мбаппе (366).

Шахтар використав нагороду від УАФ, щоб підняти ціну Тайсона, – Несенюк

Повний перелік українців, які увійшли до топ-1000:

24. Тайсон (Шахтар) – 333

173. Марлос (Шахтар) – 309

199. Ісмаїлі (Шахтар) – 307

232. Євген Коноплянка (Шахтар) – 305

447. Віктор Циганков (Динамо) – 295

612. Алан Патрік (Шахтар) – 290

646. Жуніор Мораєс (Шахтар) – 289

811. Карлос Де Пена (Динамо) – 285

811. Давид Хочолава (Шахтар) – 285

1006. Сергій Кривцов (Шахтар) – 281

"Кадар хотів скоріше поїхати додому на відпочинок": чому Динамо не засвоїло урок, а Карпати ще не пробили дно

blog_ava
Динамо продовжить виступати на НСК Олімпійський – відома дата закінчення контракту
17:08
7458
Теги
Карлос Де Пена Карлос Де Пена Віктор Циганков Віктор Циганков Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Хакім Зієш Хакім Зієш Сергій Кривцов Сергій Кривцов Ліонель Мессі Ліонель Мессі Тайсон Тайсон Алан Патрік Алан Патрік Марлос Марлос Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Ісмаїлі Ісмаїлі Євген Коноплянка Євген Коноплянка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
24
хв
Вест Хем
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук