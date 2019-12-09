Тайсон потрапив в топ-25 найкращих гравців європейських чемпіонатів за даними InStat

Авторитетний статистичний ресурс включив бразильського форварда "гірників" до когорти найкращих.

Нападник донецького Шахтаря Тайсон у рейтингу найкращих гравців європейських чемпіонатів в сезоні 2019/20 за оцінками InStat посів 24 сходинку. Бразилець з індексом 333 став у цьому рейтингу найкращим представником української Прем’єр-ліги.

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Ще двоє його одноклубників – Марлос та Ісмаїлі – опинились на 173 і 199 позиціях відповідно. У третій сотні – Євген Коноплянка (305 балів і 232 місце).

Окрім "гірників" у рейтингу є ще два представники київського Динамо: Віктор Циганков з 295 балами на 447-му місці, а Карлос де Пена з індексом 285 на 811-й позиції.

Перші три місця розподілили між собою Ліонель Мессі (401 бал), Хакім Зієш (377) та Кіліан Мбаппе (366).

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Повний перелік українців, які увійшли до топ-1000:

24. Тайсон (Шахтар) – 333

173. Марлос (Шахтар) – 309

199. Ісмаїлі (Шахтар) – 307

232. Євген Коноплянка (Шахтар) – 305

447. Віктор Циганков (Динамо) – 295

612. Алан Патрік (Шахтар) – 290

646. Жуніор Мораєс (Шахтар) – 289

811. Карлос Де Пена (Динамо) – 285

811. Давид Хочолава (Шахтар) – 285

1006. Сергій Кривцов (Шахтар) – 281

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