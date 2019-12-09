Росія отримала бан на 4 роки – як дискваліфікація від WADA впливає на Євро-2020 і ЧС-2022

Росію як країну відлучають від спорту на багаторічний термін. Такого висновку дійшла комісія, яка рекомендувала ці санкції Всесвітньому антидопінговому агентству (WADA). Рішення набуло чинності після засідання виконкому організації сьогодні, 9 грудня 2019 року.

Комісія з питань дотримання Світового антидопінгового кодексу (CRC) рекомендувала WADA відсторонити Росію від будь-яких глобальних міжнародних змагань на 4 роки. Остаточне рішення підтримали на засіданні виконкому організації в Парижі 9 грудня 2019 – за проголосували одноголосно. Утім, це не стосується Чемпіонату Європи 2020, де ця країна повинна була приймати груповий турнір у своєму квартеті. Дискваліфікація розповсюджується на літні та зимові Олімпійські ігри 2020 і 2022 років, а також Чемпіонат світу-2022 в Катарі. При цьому збережено опцію, за якої російським спортсменам, що доведуть свою чистоту, заборонять виступати під їхнім національним прапором, але дозволять у статусі нейтральних гравців, інформують провідні світові ЗМІ з посиланням на джерела в агентстві.

WADA дискваліфікувало Росію на 4 роки з чемпіонатів світу та Олімпійських ігор

Російське антидопінгове агентство (RUSADA) визнано таким, що не відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу через масові маніпуляції з допінг-пробами і неможливість з'ясувати істину. На початку 2019 року Росія передала WADA дані своїх лабораторій, сподіваючись зняття попередніх санкції. Натомість комісія дослідила, що RUSADA надіслало некоректні зразки, видаливши чи змінивши дані про сотні позитивних допінг-тестів.

Зокрема, було виявлено втручання в комп'ютерні системи і файли даних (здійснене у 2018-2019 роках після вимог надати повні достовірні копії) з метою створити враження, ніби дані з Москви в їхньому нинішньому стані виглядають так само, як у базі за 2015-й рік. Відтак спочатку рекомендували, а потім і затвердили рішення усунути росіян навіть зі спортивних змагань, на які ті вже кваліфікувалися, крім тих випадків, де це "неможливо реалізувати юридично або практично".

Відзначимо, що чотирирічна заборона також стосується права приймати і подавати заявки на проведення міжнародних турнірів, однак Санкт-Петербург, який повинен був стати господарем групової стадії разом з данським Копенгагеном, а також чвертьфіналу, не виключать з міст-господарів Євро-2020. Річ у тім, що Чемпіонат Європи було визнано регіональним змаганням не світового значення. Водночас Санкт-Петербург два місяці тому обрали як місце проведення фіналу Ліги чемпіонів-2021. Тут особливих проблем із заміною не мало б бути, але велике питання, чи піде на це УЄФА, який отримує приблизно 50 млн євро на рік від російського спонсора – компанії Газпром.

На сьогодні імовірним виглядає варіант, що збірній Росії дозволять зіграти на Чемпіонаті світу в Катарі, якщо вона туди проб'ється, як нейтральним представникам (таким оригінальним чином "олімпійські атлети з Росії" виступали в хокеї на Олімпіаді-2018), які просто не зможуть виступати під прапором країни і слухати її гімн. Також ні президент, ні інші посадові особи цієї держави не матимуть права відвідувати великі змагання. Жоден російський громадянин не зможе отримати посаду в керівних спортивних органах.

Віце-президент Всесвітнього антидопінгового агентства Лінда Хеллеланд висловила побоювання у своєму Твіттері, що цих санкцій буде недостатньо. Вона виступала за повну заборону для Росії на участь в Олімпійських іграх: "Як ми можемо бути впевнені, що система коли-небудь зміниться?Загальна заборона могла б змусити російське керівництво усвідомити серйозність створеного ними безладу для себе і своїх спортсменів". Віце-президент WADA наполягала, що лише найсуворіші санкції "розбудять російських лідерів, притягнуть їх до відповідальності і змусять визнавати факти".

Нагадаємо, британський The Telegraph припускав, що Росію на найближчому Чемпіонаті Європи могла замінити Шотландія, яка посіла 3-є місце в одній групі відбору з командою Черчесова. А ось статус господаря могли надати Стокгольму, який у 2014-му програв боротьбу за право приймати турнір і розташований недалеко від Данії. Утім, жеребкування Євро-2020 відбулося 30 листопада 2019, до оголошення остаточного рішення WADA, і схоже, УЄФА нічого міняти вже не буде. Принаймні цього ніхто і не вимагає у тому ж WADA.

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