Український воротар леверкузенців Олександр Петренко не виключає. що у разі запрошення від "Бундестім" може прийняти пропозицію німців.

"Я хотів би грати за збірну України. Тут навіть нема про що говорити. Але не знаю, як поводився б, якби отримав виклик зі збірної Німеччини, наприклад.

Україна може втратити перспективного вінгера – гравця "синьо-жовтих" хоче вкрасти інша збірна

Це гранд світового футболу, і виграти щось з такою командою легше. Але я вважаю себе патріотом, тому більше шансів, що залишився б зі збірною України. Мені комфортно грати за неї", – сказав Петренко в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, у поточному сезоні Олександр провів 16 матчів у всіх турнірах за U-19 (пропустив 17 голів, ще у 6 поєдинках відстояв "на нуль"). За збірну України U-17 провів три гри (у 2024 році на матчі не викликався через травму).

До слова, не так давно український форвард юнацької збірної України Ерік Шуранов, завдяки вдалим виступам за Нюрнберг, прийняв пропозицію Німеччини і був заграний за молодіжку "Бундестім" (провів 7 матчів, в яких забив 2 голи). Востаннє екс-українець зіграв за збірну Німеччини U-21 у березні 2022 року. Нині 22-річний форвард захищає кольори Маккабі Хайфа.

"Я перший відчув на собі силу удару Хабі Алонсо": український голкіпер зізнався, хто у Байєрі створив йому проблеми