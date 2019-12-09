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Дерліс Гонсалес може покинути Динамо за солідну суму

09:55 1578 Читать на русском
Дерліс Гонсалес може покинути Динамо за солідну суму
Дерліс Гонсалес / ФК Сантос

Півзахисник Сантоса Дерліс Гонсалес, права на якого належать Динамо, може стати гравцем Олімпії Асунсьйон.

Дерліс Гонсалес може перейти до Олімпії Асунсьйон за 3,5 млн доларів, інформує Hoy Deportes. Зазначається, що всі деталі угоди вже узгоджені, а останнє слово залишається за Динамо.

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"Розмовляв з Олімпією, це мій дім, мені тут завжди подобалося. Тепер все залежить від рішення Динамо, але угода практично завершена", – додав Гонсалес в коментарі D10. Угоду підтвердив і керівник фінансового відділу Олімпії Педро Балотта.

До слова, Дерліс достроково завершить оренду в Сантосі через конфлікт із технічним директором клубу.

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