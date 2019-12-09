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Директор Карпат Ящишин прокоментував ймовірність звільнення Санжара

09:41 1285 Читать на русском
Директор Карпат Ящишин прокоментував ймовірність звільнення Санжара
Ростислав Ящишин / фото: Карпати

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин вважає, що зміна на тренерському містку не вирішить усіх проблем львівського клубу.

17’ Єгор Назарина
57’ Олег Кудрик
64’ Александру Бойчук
 
Максим Імереков 3’
Олександр Філіппов 16’
Владислав Калітвінцев 53’
Дмитро Хльобас 77’
Владислав Калітвінцев 80’
Олександр Філіппов 89’
3’ Максим Імереков
16’ Олександр Філіппов
17’ Єгор Назарина
53’ Владислав Калітвінцев
57’ Олег Кудрик
64’ Александру Бойчук
77’ Дмитро Хльобас
80’ Владислав Калітвінцев
89’ Олександр Філіппов

"Це таке дуже приземлене питання, чому немає перемог. Тому, що команда не забиває достатньо голів. Чому так? Очевидно, рівень гравців не дозволяє це зробити або суперник дуже сильний, щоб забити йому. Це приземлені питання.

Гол через себе та найрезультативніший матч сезону у відеоогляді Карпати – Десна – 2:6

Особисто я не маю жодного наміру міняти тренера. Імпонує, що Санжар не скиглить, а працює. Як би важко не було, як би результат не тиснув психологічно на команду, він продовжує працювати. Не збираюся його критикувати. Що можемо вирішити – ми вирішуємо.

Дочекаємося зборів, пройде їх команда, звикнуть ще більше гравці до тренера. Будемо сподіватися на кращий результат", – сказав Ящишин в інтерв'ю Великому футболу.

Десна знищила Карпати у Львові з тенісним рахунком

Додамо, що після 17-и турів Карпати перебувають серед двох команд (разом із Ворсклою), які набрали найменше очок – по 11. В останньому матчі УПЛ львів'яни розгромно поступилися Десні – 2:6.

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Теги
Карпати Карпати Карпати - Десна Роман Санжар Роман Санжар Ростислав Ящишин
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