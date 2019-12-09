Директор Карпат Ящишин прокоментував ймовірність звільнення Санжара

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин вважає, що зміна на тренерському містку не вирішить усіх проблем львівського клубу.

"Це таке дуже приземлене питання, чому немає перемог. Тому, що команда не забиває достатньо голів. Чому так? Очевидно, рівень гравців не дозволяє це зробити або суперник дуже сильний, щоб забити йому. Це приземлені питання.

Гол через себе та найрезультативніший матч сезону у відеоогляді Карпати – Десна – 2:6

Особисто я не маю жодного наміру міняти тренера. Імпонує, що Санжар не скиглить, а працює. Як би важко не було, як би результат не тиснув психологічно на команду, він продовжує працювати. Не збираюся його критикувати. Що можемо вирішити – ми вирішуємо.

Дочекаємося зборів, пройде їх команда, звикнуть ще більше гравці до тренера. Будемо сподіватися на кращий результат", – сказав Ящишин в інтерв'ю Великому футболу.

Десна знищила Карпати у Львові з тенісним рахунком

Додамо, що після 17-и турів Карпати перебувають серед двох команд (разом із Ворсклою), які набрали найменше очок – по 11. В останньому матчі УПЛ львів'яни розгромно поступилися Десні – 2:6.