Україна

Чорноморець оголосив про перенесення обох матчів з Шахтарем у Київ. Голкіпер Байєра може проміняти збірну України на Німеччину. Клуби УПЛ преміюватимуть арбітрів. Рух отримав престижну нагороду від УЄФА.

Лідер Ворскли потрапив на радари клубу АПЛ та трьох представників Іспанії. З'явилися чутки, що Ракицький може перейти в клуб, який ризикує вилетіти з УПЛ. Однак у Металісті 1925 різко відреагували на ці інформацію.

Наші за кордоном

Віктор Циганков доступний до наступного матчу Жирони. Віталій Миколенко залишав стадіон Ліверпуля у захисному чоботі та ризикує пропустити наступну гру Евертона. Андрій Лунін може сісти в запас Реала посеред півфіналу ЛЧ. Михайло Мудрик може отримати нового тренера.

Європа

Барселона офіційно підтвердила тренера на наступний сезон. Хаві вирішив залишитися в рідному клубі. Коуч пояснив скандальне рішення, а президент Барси висловив здивування.

Манчестер Сіті розтрощив Брайтон і обійшов Ліверпуль у таблиці АПЛ, наблизившись до чемпіонства. Удінезе і Рома дограли багатостраждальний матч – римляни вирвали перемогу з заявкою на Лігу чемпіонів.