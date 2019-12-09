Маліновський зізнався, що в Аталанті від нього вимагали голів через результативність у збірній України

Півзахисник бергамської Аталанти Руслан Маліновський розповів про свій дебютний гол в Серії А, забитий у ворота Верони у 15-у турі італійської першості.

"Можливостей для ударів вистачає. Я в кожній грі, коли є можливість, намагаюся бити. Тут вимоги інші, не завжди розумію. Хлопці, вони по два-три роки грають, розуміють до автоматизму один одного, переміщення тактичні, коли контролюємо м'яч, пресинг.

Маліновський шедевральним ударом забив дебютний гол за Аталанту в Серії А

І звичайно рівень індивідуальний набагато кращий, ніж в чемпіонаті Бельгії. Італійський чемпіонат – це не так просто. Тут не можна просто прийти і відразу почати показувати нереальний футбол. Тут великі завдання, в Лізі чемпіонів на провідних ролях, велика конкуренція!

Передусім, це перший гол, і я спочатку думав його доньці присвятити, і дуже хотів забити! Звичайно, дружина поки не може на футбол піти. Це приплив емоцій, донька росте, на очах змінюється.

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Я хотів їм забити, і ще й на домашньому стадіоні – вдвічі приємніше. І були моменти з Брешією, коли в штангу влучив. Тиск невеликий був, коли зі збірної приїхав. Говорили: ти там забиваєш, давай вже і тут забивай! Не виходило... Сподіваюся, це була точка старту моїх голів в Аталанті", – цитує Маліновського FooballHub.

Додамо, що у восьми матчах відбору на Євро-2020 Маліновський забив за збірну України 3 голи та віддав 3 асисти. У 17-и поєдинках за Аталанту у Руслана по голу в Лізі чемпіонів та в Серії А.

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