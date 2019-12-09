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Маліновський зізнався, що в Аталанті від нього вимагали голів через результативність у збірній України

09:15 2307 Читать на русском
Маліновський зізнався, що в Аталанті від нього вимагали голів через результативність у збірній України
Руслан Маліновський / Getty images

Півзахисник бергамської Аталанти Руслан Маліновський розповів про свій дебютний гол в Серії А, забитий у ворота Верони у 15-у турі італійської першості.

44’ Руслан Маліновський
64’ Луїс Мурієль
90+3’ Берат Джімшиті
 
Самуель Ді Кармін 23’
Самуель Ді Кармін 57’
Павел Давідовіч 85’
23’ Самуель Ді Кармін
44’ Руслан Маліновський
57’ Самуель Ді Кармін
64’ Луїс Мурієль
85’ Павел Давідовіч
90+3’ Берат Джімшиті

"Можливостей для ударів вистачає. Я в кожній грі, коли є можливість, намагаюся бити. Тут вимоги інші, не завжди розумію. Хлопці, вони по два-три роки грають, розуміють до автоматизму один одного, переміщення тактичні, коли контролюємо м'яч, пресинг.

Маліновський шедевральним ударом забив дебютний гол за Аталанту в Серії А

І звичайно рівень індивідуальний набагато кращий, ніж в чемпіонаті Бельгії. Італійський чемпіонат – це не так просто. Тут не можна просто прийти і відразу почати показувати нереальний футбол. Тут великі завдання, в Лізі чемпіонів на провідних ролях, велика конкуренція!

Передусім, це перший гол, і я спочатку думав його доньці присвятити, і дуже хотів забити! Звичайно, дружина поки не може на футбол піти. Це приплив емоцій, донька росте, на очах змінюється.

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Я хотів їм забити, і ще й на домашньому стадіоні – вдвічі приємніше. І були моменти з Брешією, коли в штангу влучив. Тиск невеликий був, коли зі збірної приїхав. Говорили: ти там забиваєш, давай вже і тут забивай! Не виходило... Сподіваюся, це була точка старту моїх голів в Аталанті", – цитує Маліновського FooballHub.

Додамо, що у восьми матчах відбору на Євро-2020 Маліновський забив за збірну України 3 голи та віддав 3 асисти. У 17-и поєдинках за Аталанту у Руслана по голу в Лізі чемпіонів та в Серії А.

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Українці за кордоном Аталанта Аталанта Італія Аталанта - Верона Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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