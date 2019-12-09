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Кравець забив дебютний гол у поточному чемпіонаті Туреччини

20:13 602 Читать на русском
Кравець забив дебютний гол у поточному чемпіонаті Туреччини
Артем Кравець / Фото з відкритих джерел

Нападник Кайсеріспора Артем Кравець відзначився дебютним голом у турецькій Суперлізі. Дивіться відео пострілу на "Футбол 24".

У матчі 14-го туру турецької Суперліги Кайсеріспор на власному полі приймав Різеспор. В основі своєї команди на полі з’явився український легіонер Артем Кравець і саме йому вдалось відкрити рахунок вже на початку матчу.

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Нападник господарів Бернард Менса підхопивши м’яч, протягнув його лівим флангом і, увірвавшись у штрафний майданчик, прострілив в район одинадцятиметрової позначки. Саме там опинився Артем, якому залишалось лише замкнути передачу у порожні ворота.

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