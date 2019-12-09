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Інтер – Барселона: каталонці вилетіли на гру без Мессі та Піке

16:28 472 Читать на русском
Інтер – Барселона: каталонці вилетіли на гру без Мессі та Піке
Гравці Барселони / фото з відкритих джерел

Барселона оприлюднила список гравців, які вилетіли на заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.

 

Барселона вирушила на матч проти Інтера без лідерів команди – Ліонеля Мессі та Жерара Піке, повідомляє офіційний твіттер каталонців.

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Голкіпери: тер Штеген, Нето, Пенья.

Захисники: Тодібо, Лангле, Ваге, Хуніор Фірпо, Умтіті, Араужо, Морер.

Півзахисники: Ракітіч, Бускетс, Аленья, де Йонг, Відаль, Рікі Пуїг.

Нападники: Суарес, Грізманн, Карлос Перес, Фаті.

Додамо, що Барселона вже вирішила питання виходу до плей-офф Ліги чемпіонів, посідаючи перше місце групи F та маючи в активі 11 пунктів. Інтер перебуває на другому місці з 7 очками. Матч Інтер – Барселона відбудеться вже завтра, 10 грудня, початок гри о 22:00.

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Теги
Барселона Барселона Ліга чемпіонів Інтер - Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Жерар Піке Жерар Піке
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