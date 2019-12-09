Інтер – Барселона: каталонці вилетіли на гру без Мессі та Піке

Барселона оприлюднила список гравців, які вилетіли на заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Барселона вирушила на матч проти Інтера без лідерів команди – Ліонеля Мессі та Жерара Піке, повідомляє офіційний твіттер каталонців.

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Голкіпери: тер Штеген, Нето, Пенья.

Захисники: Тодібо, Лангле, Ваге, Хуніор Фірпо, Умтіті, Араужо, Морер.

Півзахисники: Ракітіч, Бускетс, Аленья, де Йонг, Відаль, Рікі Пуїг.

Нападники: Суарес, Грізманн, Карлос Перес, Фаті.

Додамо, що Барселона вже вирішила питання виходу до плей-офф Ліги чемпіонів, посідаючи перше місце групи F та маючи в активі 11 пунктів. Інтер перебуває на другому місці з 7 очками. Матч Інтер – Барселона відбудеться вже завтра, 10 грудня, початок гри о 22:00.

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