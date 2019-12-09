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Гол у ворота Динамо допоміг Михайліченку вибороти звання найкращого гравця 17-го туру УПЛ

14:49 105 Читать на русском
Гол у ворота Динамо допоміг Михайліченку вибороти звання найкращого гравця 17-го туру УПЛ
Богдан Михайліченко / фото: FootBoom

Українська Прем'єр-ліга назвала ім'я найкращого гравця за підсумками 17-го туру Favbet Ліги.

22’ Беньямін Вербіч
53’ Тамаш Кадар
 
Богдан Михайліченко 6’
Дмитро Хомченовський 56’
6’ Богдан Михайліченко
22’ Беньямін Вербіч
53’ Тамаш Кадар
56’ Дмитро Хомченовський

Після опитування фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, найкращим гравцем 17-го туру визнаний захисник Зорі Богдан Михайліченко.

Скрипник після перемоги над Динамо став найкращим тренером 17-го туру в УПЛ

Нагадаємо, у звітному турі луганці на виїзді обіграли київське Динамо (2:1), а Михайліченко став автором забитого гола.

Завдяки цій перемозі Зоря набрала 34 пункти та піднялася на другу сходинку. До слова, наступний матч команда Віктора Скрипника проведе на власному полі проти Шахтаря в рамках 18-го туру УПЛ. Поєдинок запланований на 14 грудня, початок о 17:00.

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Богдан Михайліченко Богдан Михайліченко Зоря Зоря Динамо - Зоря
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