Гол у ворота Динамо допоміг Михайліченку вибороти звання найкращого гравця 17-го туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга назвала ім'я найкращого гравця за підсумками 17-го туру Favbet Ліги.

Після опитування фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, найкращим гравцем 17-го туру визнаний захисник Зорі Богдан Михайліченко.

Скрипник після перемоги над Динамо став найкращим тренером 17-го туру в УПЛ

Нагадаємо, у звітному турі луганці на виїзді обіграли київське Динамо (2:1), а Михайліченко став автором забитого гола.

Завдяки цій перемозі Зоря набрала 34 пункти та піднялася на другу сходинку. До слова, наступний матч команда Віктора Скрипника проведе на власному полі проти Шахтаря в рамках 18-го туру УПЛ. Поєдинок запланований на 14 грудня, початок о 17:00.

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