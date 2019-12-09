"Зате в нас є Ярмоленко": фани Вест Хема шаленіють від божественного трюку конкурента українця – так завершують кар'єри

Андрій Ярмоленко раніше виграв боротьбу в юного таланта лондонського клубу. Та зараз Грейді Діангана грає за Вест Бромвіч у Чемпіоншипі й витворяє там дива. Натомість фанати Вест Хема продовжують підколювати гравця збірної України.

Діангана показав трохи своєї магії в попередньому сезоні АПЛ, коли травмувався Ярмоленко. Однак перед стартом нинішнього Пеллегріні вирішив, що Вест Хем має достатньо вінгерів і відправив 21-річного англійця в оренду. Зараз Грейді проводить найуспішніші 4 місяці в кар'єрі. В активі правого вінгера, який також може зіграти ліворуч і під нападниками, вже 4 голи та 6 асистів. Його Вест Бромвіч на всіх парах мчить назад у Прем'єр-лігу, посідаючи перше місце з однією поразкою за 20 турів.

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А сам Діангана, навіть коли не забиває, видає ось такі шедеври техніки, просто знущаючись над суперниками. В останньому турі ВБА розбомбив Суонсі 5:1, а поки його Вест Хем фліртує із зоною вильоту АПЛ, орендований у "хаммерів" вінгер став 2-м серед усіх гравців дивізіону за кількістю вдалих спроб дриблінгу (5), віддав передгольовий пас і показав справжню магію. Зухвалий фінт, яким присоромив колишнього захисника Тоттенхема Кайла Нотона, став хітом вихідних, миттєво розійшовшись сотнями тисяч переглядів по мережі.

These lads Pereira and Diangana are unreal #WBA pic.twitter.com/b28xNNGE2e — Scotty Evans (@Evziewba) December 8, 2019

Діангана завершує кар'єри. Він та Антоніо в нашій основі зроблять нас абсолютно іншою командою.

Him and Antonio in our lineup would make us a completely different team — West Ham News (@whufc_news) December 8, 2019

Припини робити це, Грейді.

Друге пришестя Мессі. Діангана потрібно негайно заарештувати за те, що завершив кар'єру цього чолов'яги.

Grady Diangana needs to be arrested immediately for ending this man’s career.#WBA pic.twitter.com/QIiFw1IeA2 — Second Tier Podcast (@TheSecondTier) December 8, 2019

Зате в нас є Ярмоленко, який грає правого півзахисника.

Instead we have yarmolenko playing RM https://t.co/gM0X59cC6o — Owen Ganderton (@OwenGanderton) December 8, 2019 Має бути вдома наступного місяця. Не хвилюйтеся, коли він повернеться, Пеллегріні стре це з його ігрового арсеналу. Наш найкращий футболіст атаки навіть не грає за нас. Він зізнавався кілька років тому, що рівняється на Роналдінью. Міг би робити це для нас. Це справді нереально.

Усе ще не можу припинити дивитися, як Діангана перетворюється на Роналдінью. Його також встигли порівняти з Марадоною.

Легенда "молотів" Тревор Сінклейр, який зараз працює аналітиком, саркастично запитує хто дозволив настільки вогняному гравцю піти в оренду. Ще більша іронія в тому, що очолює Вест Бромвіч Славен Біліч, звільнений з лондонського клубу 2 роки тому. В останні тижні його також просять повернути у колишню команду, як і хлопця, який почав сяяти в Чемпіоншипі.

Bilic to rejoin West Ham in January, resign Darren Randolph & recall Diangana to tear the Premier league a new one...️ #WHUFC #COYI — West Ham News & Views ️ (@WHUFC_News_6) December 9, 2019

За Діангана боровся не один клуб Чемпіоншипу, які пропонували босу Вест Хема більші гроші, але той по старій дружбі віддав таланта саме в руки хорватського тренера. Водночас клуб Ярмоленка зберіг за собою право достроково розірвати орендну угоду вже в січні. На Туманному Альбіоні вже активно обговорюють бажання "молотів" повернути свого гравця під час найближчого трансферного вікна.

Who let Diangana go on loan — Trevor Sinclair (@trevor8sinclair) December 8, 2019

Вболівальники Вест Бромвіча дещо стривожилися чутками і відповідають, тролячи Вест Хем, який Грейді поганий, мовляв, він вам не потрібен, залишайте нам. "Ні-ні, відведіть погляд, це був зовсім інший гравець. А Діангана виглядає жахливо". Вест Хему бракує зараз такої ось магії і легкості, вважає фанатський портал Foreverwestham. Діангана перевершує того ж Ярмоленка у дриблінгу (2,5 вдалої спроби за гру проти 0,4), ключових передачах (1,5 на 1,1) та ударах (1,7 на 1,4), має кращі показники оборонної гри, не кажучи вже про вищу швидкість, кількість голів/асистів, перспективніший вік.

З іншого боку пам'ять фанів та експертів іноді вкрай коротка і несправедлива. Коли Ярмоленко давав результат матч за матчем, ніхто не згадував про відсутність Діангана. Сам же Грейді в минулому сезоні рідко показував такий клас у Вест Хемі. Вистачає думок, що власне ця оренда пішла йому на користь і зробила тим, ким він стає. Однак, якщо гравець англійської молодіжки продовжить в тому ж дусі, дуже швидко може стати великою проблемою для українця, якого і зараз важко назвати твердим гравцем основи.