Гаттузо узгодив контракт із Наполі, – Ді Марціо

Колишній головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо близький до призначення керманичем Наполі замість Карло Анчелотті.

Чемпіон світу-2006 домовився про півторарічний контракт із "партенопейцями", стверджує журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Анчелотті може оформити несподіване повернення у топ-клуб

За його даними, Гаттузо очолить Наполі незалежно від того, чи команда вийде до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Підопічні Карло Анчелотті мають 9-матчеву серію без перемог у всіх турнірах, опустилися на 7-ме місце в Серії А та ризикують не пробитися до плей-офф ЛЧ.

Раніше вважалося, що путівка до наступного раунду головного єврокубка врятує Анчелотті від відставки. Проте, власник Наполі Ауреліо Де Лаурентіс всерйоз налаштований його звільнити вже цього тижня.

У вівторок, 10 грудня, Наполі прийме Генк у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. "Партенопейцям" достатньо перемогти, щоб не зважати на інші команди квартету в боротьбі за путівку в 1/8 фіналу.

До слова, Дженнаро Гаттузо перебуває без роботи з літа. Раніше він тренував Мілан, Пізу, ОФІ, Палермо та Сьйон.

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