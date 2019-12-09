Арсенал завдяки камбеку переграв Вест Хем – Ярмоленко поза заявкою, "каноніри" перервали 9-матчеву безвиграшну серію

Арсенал завдяки голам Габріеля Мартінеллі, Ніколя Пепе та П'єра-Емеріка Обамеянга переміг Вест Хем у матчі 16-го туру АПЛ.

Програму 16-го туру закривав поєдинок між Вест Хемом та Арсеналом. Андрій Ярмоленко не потрапив навіть у заявку – приблизно за півгодини після початку матчу стане відомо, що українець не грав через проблеми зі спиною. До того моменту Арсенал встиг втратити аж двох фулбеків – Ектор Беллерін отримав пошкодження прямо на розминці, а Кіран Тірні травмував плече внаслідок зіткнення Майклом Антоніо. За кілька хвилин по цьому міг вилетіти й Ніколя Пепе, але лікарі поставили його на ноги.

Можна було подумати, що за такої травматичності на полі відбувалася безкомпромісна боротьба та купа моментів, однак це не так. У перші півгодини команди не створили жодного небезпечного епізоду – не називати ж таким постріл Антоніо з лінії штрафного в небо на 6-й хвилині та легенький пас Форналса в руки Лєно (ударом це було важко назвати) з ближчої дистанції на 26-й. Втім, у Арсенала не малося і цього. "Каноніри" взагалі нічим не відповідали.

Команди почали розкриватися аж в останній третині першого тайму. Так, на 34-й хвилині вони влаштували розмін моментами: Озіл головою замкнув подачу Обамеянга з лівого флангу (вище воріт), а Антоніо увірвався на лівий край штрафного, пробивши з гострого кута – Лєно зіграв надійно. На 38-й же все більш активний Вест Хем заслужено вийшов уперед: Форналс після розіграшу кутового навісив з правого краю штрафного на Огбонну, який ударом з рикошетом від Мейтленд-Найлса вколотив м'яч у сітку – 1:0! Гості огризнулися дальнім пострілом Обамеянга в небо – і все. Зрештою, за мінімальної переваги господарів команди пішли на перерву.

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Одразу з початком другого тайму Вест Хем почав загострювати гру, а гості лише допомагали супернику своїми помилками. Так, вже на 47-й Нобл вистрілив метрів з 20-ти після розіграшу з кутового та відскоку (над поперечиною), на 55-й Снодграс перехопив дурний поперечний пас Джаки, пробивши з лінії штрафного (рикошетом м'яч полетів повз ліву стійку), а на 57-й Форналс викотив передачу з правого флангу під удар Райсу метрів з 22-х – Деклан зарядив точно в руки Лєно. У "канонірів" був лише дальній постріл Торрейри на 49-й хвилині в небо.

Здавалося, що Вест Хем ось-ось дотисне Арсенал, але моменти минали, а голів все не було. Гості ж поступово почали оживати, організовуючи контратаки, що, зрештою, вилилось у взяття воріт "молотобійців" на 60-й хвилині: Колашинац прорвався лівим флангом та викотив хорошу передачу в штрафний у спини захисникам, а Мартінеллі завершив її точним ударом в правий нижній кут – 1:1

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Вест Хем несподівано колихнуло, а "каноніри" продовжили тиснути. Це вилилось у гол вже на 66-й хвилині, коли Озіл передачею у зону перед штрафним знайшов Обамеянга, той віддав пас на правий край, а Пепе, хитнувши захисника, пробив у дальню дев'ятку – 1:2! Ну а ще через три хвилини сам П'єр-Емерік розігнав контратаку, віддав пас на Пепе й пішов у карний майданчик, де уникнув офсайду й ефектно замкнув закидання від Ніколя – габонець поклав корпус та прошив Мартіна метрів з десяти! 1:3 – Арсенал зробив вагому заявку на перемогу.

В останні 20 хвилин основного часу нічого небезпечного вболівальники не побачили. Арсенал тримав ініціативу й мав низку цікавих атак, але лише одна з них завершилась ударом по воротах – його з центру штрафного після пасу Мартінеллі провів Торрейра, влучивши у Бальбуена. У сім компенсованих хвилин "каноніри" взагалі катали м'яч під крики "Оле". До того часу на стадіоні залишилося не дуже багато фанатів Вест Хема, тож гостей з Північного Лондона на Олімпійському було чутно дуже добре.

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Фінальний свисток зафіксував перемогу Арсенала, після якої команда набрала 22 очки – за цим показником вона порівнялася Ньюкаслом, Крістал Пелас та Шеффілдом. "Каноніри" піднялися на дев'яту позицію в турнірній таблиці, в той час як Вест Хем, маючи всього 16 залікових балів, залишився на шістнадцятій сходинці.

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