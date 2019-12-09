Шахтар – Аталанта: Ілічіч не допоможе бергамаскам у вирішальному матчі групи Ліги чемпіонів

Атакувальний півзахисник Аталанти з Бергамо Йосіп Ілічіч не зіграє проти донецького Шахтаря у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

У понеділок словенця обстежили після отриманого в матчі Серії А проти Верони ушкодження, повідомляє Sky Sport.

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Медики виявили в Ілічіча травму правого стегна. Через це м'язове ушкодження атакувальний хавбек не зіграє проти Шахтаря у вирішальному матчі за вихід у плей-офф ЛЧ. Крім того, один із провідних гравців "Богині" може пропустити й найближчий поєдинок італійського чемпіонату проти Болоньї.

У нинішньому сезоні Йосіп Ілічіч провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів. Поєдинок Шахтар – Аталанта, в якому не зіграє 31-річний словенець, відбудеться 11 грудня у Харкові.

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