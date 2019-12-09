Миколенко влітку міг опинитись в АПЛ, – ТаТоТаке

Журналіст програми ТаТоТаке Михайло Співаковський у черговому випуску програми поділився інсайдом щодо можливого трансферу захисника Динамо Віталія Миколенка у англійську Прем’єр-лігу.

"Цього літа розглядалася організація трансферу Миколенко до англійської Прем’єр-ліги. І цим займалися агенти Олександра Зінченка – російська агентська компанія. Але нічого конкретного там не було. І в підсумку зараз Миколенко підписав контракт з компанією ProStar Вадима Шаблія.

Шевченко назвав 5 гравців збірної України, які досягли найбільшого прогресу

За нашою інформацією, в Динамо зараз є три футболісти, яких Ігор Суркіс не відпустить навіть за середні гроші. Це Миколенко, Циганков і Попов. Я так розумію цінник у Миколенко – 20+ мільйонів", – сказав Співаковський у програмі ТаТоТаке.

"Кадар хотів скоріше поїхати додому на відпочинок": чому Динамо не засвоїло урок, а Карпати ще не пробили дно