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Миколенко влітку міг опинитись в АПЛ, – ТаТоТаке

21:35 68 Читать на русском
Миколенко влітку міг опинитись в АПЛ, – ТаТоТаке
Віталій Миколенко / ФК Динамо Київ

Журналіст програми ТаТоТаке Михайло Співаковський у черговому випуску програми поділився інсайдом щодо можливого трансферу захисника Динамо Віталія Миколенка у англійську Прем’єр-лігу.

"Цього літа розглядалася організація трансферу Миколенко до англійської Прем’єр-ліги. І цим займалися агенти Олександра Зінченка – російська агентська компанія. Але нічого конкретного там не було. І в підсумку зараз Миколенко підписав контракт з компанією ProStar Вадима Шаблія.

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За нашою інформацією, в Динамо зараз є три футболісти, яких Ігор Суркіс не відпустить навіть за середні гроші. Це Миколенко, Циганков і Попов. Я так розумію цінник у Миколенко – 20+ мільйонів", – сказав Співаковський у програмі ТаТоТаке.

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Теги
Трансфери Відеоновини АПЛ Віталій Миколенко Віталій Миколенко Вадим Шаблій
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