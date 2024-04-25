"Хаві дуже натхненний цим проектом. Він продовжує з ентузіазмом, тому що він "куле" і любить нас. Я завжди захищаю проект, і віра в цього тренера дасть нам свої плоди.

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Деку також на сто відсотків на боці тренера. Поганий сезон – це ще як подивитися... Так, ми не виграли жодного титулу, але в мене залишився ентузіазм, який ми розбудили. Ми покращуємо гру команди, розвиваємо молодих гравців, як Кубарсі, Ламін, Фермін. Для мене це великий плюс, і це заслуга Хаві. Насамперед це проект, який він хоче розвивати і продовжувати. Він викований на основі молоді. Тренер пробудив ентузіазм з боку величезної соціальної маси, і це надає більшої сили.

Ми ніколи не шукали нового тренера, завжди сподівались, що Хаві залишиться. Трансфери? Ми працюємо, щоб вписатися у фінансові правила Ла Ліги. Я просто працюю і не збираюся нічого казати.

Хаві висловив свою абсолютну відданість клубу. Я залишився з ентузіазмом, викликаним пробудженням цієї команди. Ми хочемо знову творити історію, і ми зробимо це. Хаві – надзвичайно чесна людина, місцевий, і це не порожні слова. Я переконаний, що він чудово впорається зі своєю роботою. Він чудова людина, "куле", він на своєму місці", – наводить слова Юсте Marca.

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