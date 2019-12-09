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Скрипник після перемоги над Динамо став найкращим тренером 17-го туру в УПЛ

11:38 240 Читать на русском
Скрипник після перемоги над Динамо став найкращим тренером 17-го туру в УПЛ
Віктор Скрипник / фото: dynamo.kiev.ua

Всеукраїнське об'єднання тренерів обрало найкращого наставника 17-го туру Favbet Ліги.

22’ Беньямін Вербіч
53’ Тамаш Кадар
 
Богдан Михайліченко 6’
Дмитро Хомченовський 56’
6’ Богдан Михайліченко
22’ Беньямін Вербіч
53’ Тамаш Кадар
56’ Дмитро Хомченовський

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Віктор Скрипник став найкращим тренером 17 туру УПЛ. Фахівець отримав середній бал 4,8 із 5 можливих.

Динамо – Зоря – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Зоря на виїзді обіграла київське Динамо (2:1) в матчі 17-го туру УПЛ. Завдяки цій перемозі луганці набрали 34 пункти та піднялися на другу сходинку.

До слова, наступний матч Зоря проведе на власному полі проти Шахтаря в рамках 18-го туру УПЛ. Поєдинок запланований на 14 грудня, початок о 17:00.

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Віктор Скрипник Віктор Скрипник Динамо - Зоря Зоря Зоря
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