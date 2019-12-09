"Кадар хотів скоріше поїхати додому на відпочинок": чому Динамо не засвоїло урок, а Карпати ще не пробили дно

"Футбол 24" обговорює 17 тур УПЛ з Іваном Шарієм, екс-форвардом Ворскли, багаторічним рекордсменом Вищої ліги.

– Динамо знову пропустило на перших хвилинах. Чому не зроблені висновки із попередніх матчів?

– Кияни розпочинають дуже незібрано. Мені важко пояснити, чому вони вкотре наступають на ті ж граблі. Мало би бути навпаки: знаючи, що є такий синдром, докладіть усіх зусиль, щоб не пропустити у дебюті. Перебудуйтеся і дуже уважно зіграйте з перших хвилин. Тут уся команда повинна відпрацювати, а не лише оборона.

Динамо – Зоря – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Мабуть, урок ще не засвоїли… А така легковажність карається не лише в Лізі Європи, але й у чемпіонаті України.

– Хто зі складу Зорі найбільше доклався до перемоги?

– Можливо, Михайліченко… Але тут потрібно похвалити всю команду. Вони зіграли дисципліновано, самовіддано і як одне ціле.

– Скрипник довів, що Зоря спроможна боротися з Динамо за "срібло"?

– Ще при Вернидубі вони доводили і з Шахтарем, і з Динамо. Скрипник лише зайвий раз довів, що Зоря – міцний горішок. За друге місце вони запросто можуть посперечатися.

Скрипник: Про автобуси в нашій команді не знають – мені здається, Зоря заслужила перемогу над Динамо

– Ще одна проблема Динамо – недисциплінованість гравців. Чергова червона картка – у пасиві Кадара.

– Справді, у Динамо накульгує дисципліна. Знаючи, що має жовту картку, у ситуації, яка того не вимагала, робить такий фол, який явно тягне на другий "гірчичник". Я не розумію цих футболістів. Можливо, Кадар хотів пропустити наступний тур і скоріше поїхати додому на відпочинок…

– У четвер для Динамо – матч року. Зважаючи на наявні проблеми, сумніваєтеся у перемозі над Лугано?

– Та ні. Тут нічого такого страшного не трапилося. Якщо Динамо зіграє зібрано з перших хвилин, дотримуватиметься дисципліни, проблем з Лугано не буде – у цьому не маю ніякого сумніву.

– Шахтар розгромив Олімпік, а як буде з Аталантою?

– Сподіваюся на перемогу "гірників", але як воно буде – побачимо. Аталанта – непростий суперник, м'яко кажучи. Щоб перемогти, доведеться докласти дуже багато зусиль. Тим паче, в італійців ще залишаються шанси на друге місце. Шахтарю потрібно зіграти не гірше, ніж проти Ман Сіті у попередньому турі.

– Карпати: 10 турів без перемоги, 2:6 від Десни. Це вже дно, чи ще ні?

– Завжди можна впасти ще нижче… У Карпатах не бачу ні ігрової дисципліни, ні порядку. Колись ця команда славилася боротьбою за кожен м’яч. Зараз – це хлопчики для биття.

Гол через себе та найрезультативніший матч сезону у відеоогляді Карпати – Десна – 2:6

Чи вірю, що Санжар врятує ситуацію? Зараз міняти тренера нема сенсу – залишилася одна гра.

– Якраз проти прямого конкурента за виживання – Ворскли…

– О, це буде битва за 6 очок! Ситуація Максимова дуже схожа до випадку із Санжаром. Футболісти ж не змінилися. Ворсклі та Карпатам потрібно закінчити рік і потім грамотно підсилюватися виконавцями вищого рівня.

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