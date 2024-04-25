Головний тренер Реала Карло Анчелотті повідомив, що бельгієць працює за планом і може зіграти вже 4 травня проти Кадіса.

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Якщо цей прогноз справдиться, то Андрій Лунін ризикує випасти з основи мадридців на другий матч півфіналу ЛЧ проти Баварії. Перша зустріч у Мюнхені відбудеться 30 квітня, а от друга у столиці Іспанії – 8 травня.

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Нагадаємо, Куртуа травмував коліно перед початком сезону і дав шанс українцю перемогти Кепу у битві за статус тимчасово основного. Тібо мав повністю відновитися в березні, але підвело інше коліно. Лунін став героєм чвертьфіналу ЛЧ проти Ман Сіті, здійснивши два вирішальні сейви у серії пенальті. Втім, все вказує на те, що бельгієць знову буде залізним №1, якщо набере звичні кондиції.

Пікантності ситуації додає контракт Луніна, за яким залишився всього один рік. Реал запропонував українцю продовження, однак той хоче оцінити свої перспективи. Останній місяць цього сезону повинен показати, чи є у Андрія бодай якісь шанси проти Куртуа.

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