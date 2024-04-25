Азійська Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу (матч-відповідь)

Йокогама Ф. Марінос – Улсан – 3:2 (по пенальті – 5:4; перший матч – 0:1)

Голи: Уенака, 13, 30, Андерсон, 21 – Салес, 35, Боянич, 42 (з пенальті)

На 39-й хвилині вилучено Камідзіма (Йокогама Ф. Марінос)

Легендарному в минулому півзахиснику Ліверпуля Харрі К'юеллу вдалося вивести японську Йокогама Ф. Марінос до фіналу азійської Ліги чемпіонів. Господарі відігралися після гостьової поразки, проте самі створили собі проблеми. За рахунку 3:0 за підсумками перших 30 хвилин японська команда примудрилася не тільки двічі пропустити ще до перерви, а й залишитися в меншості – на 39-й хвилині центральний захисник Камідзіма заробив вилучення.

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Проте, Йокогама Ф. Марінос пройшла у фінал у серії пенальті. Гравці господарів реалізували всі п'ять ударів з "позначки", а в складі Улсана схибив останній б'ючий – досвідчений 34-річний півзахисник Мін-Ву Кім.

Таким чином, у фіналі азіатської ЛЧ команда Харрі К'юелла зіграє з Аль-Айном, колишньою командою Андрія Ярмоленка та Сергія Реброва.