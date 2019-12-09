Директор Корінтіанса розповів, від чого залежить трансфер Сідклея з Динамо

Футбольний директор Корінтіанса Дуйліу Монтейро Алвес розповів про те, як йдуть справи з трансфером лівого захисника Динамо Сідклея.

"Зарплата Сідклея? Ми намагаємося не перевищувати наші можливості. Будемо старанно працювати, щоб підсилити склад, але не станемо платити гравцеві мільйон.

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Зараз трансфер Сідклея залежить від рішення його клубу. Давайте не будемо робити божевільних речей, а просто запропонуємо те, що ми можемо запропонувати на нашому рівні", – сказав Дуйліу в коментарі Globo.

Видання також відзначає, що Корінтіанс не має наміру здійснювати повноцінний трансфер Сідклея з Динамо, а хоче лише взяти його в оренду.

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