Ліверпуль з острахом перед "биками", Борусія чекає подарунка від Барси, а Моурінью буде мстити – інтриги 6 туру ЛЧ

"Футбол 24" виділяє головні моменти 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20 та радить можливі варіанти ставок у букмекерській конторі Marathon Bet.

Ліверпуль може вилетіти з Ліги чемпіонів від Холанда

Зальцбург – Ліверпуль

10 грудня, 19:55. Зальцбург, Ред Булл Арена

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Ліверпуль просто феноменальний в АПЛ (+14 від Ман Сіті, 15 перемог у 16 матчах), а от на євроарені все не настільки веселково. Проблеми у "скаузерів" другий рік поспіль виникають через Карло Анчелотті – Наполі віддав їм лише один бал за два матчі. Чинний володар трофею ще не вирішив завдання виходу в плей-офф Ліги чемпіонів і ризикує припинити боротьбу на груповому етапі.

Ліга чемпіонів: Наполі здобув перемогу над Ліверпулем – нудний матч, блискуча гра голкіперів і провал арбітрів

Що для цього потрібно? Програти Зальцбургу з гіршим рахунком, ніж 4:3 (Наполі ж не поступиться Генку навіть у кризі). Юні "бики" Джессі Марша вже встигли про себе гучно заявити, загнавши 3 голи на Анфілді після мотиваційної промови коуча. Холанд і Ко здатні на таку сенсацію. Зальцбург входить у топ-3 найрезультативніших команд цієї ЛЧ, а в Бундеслізі не має жодної поразки за 17 турів. Ставка на і ндивідуальний тотал господарів більше 1,5 за 2.16 від Marathon Bet варта уваги.

Заочна битва Борусії та Інтера – в очікуванні подарунка Барси

Інтер – Барселона

10 грудня, 22:00. Мілан, Сан-Сіро

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Інтер і Борусія обмінялися перемогами в очних матчах і підійшли до останнього туру з однаковою кількістю очок (в італійців поул-позишн через кращу різницю голів). На перший погляд завдання Дортмунда просте – зіграти проти Славії краще, ніж Інтер проти Барселони. Однак воно ускладнюється тим, що каталонці вже не мають мотивації, погано грають на виїзді, а Мессі навіть не поїхав у Мілан.

Виліт з Ліги чемпіонів може стати фатальним для Люсьєна Фавра, але зараз не все залежить від його підопічних. Надія на Барсу, яка повинна віддячити Борусії за подароване очко на Вестфаленштадіоні у вересні. Інші плани в Інтера. "Нерадзуррі" вирвалися в лідери Серії А, а Лаутаро та Лукаку в прекрасній формі.

Однак всі знають про важкі стосунки Антоніо Конте з Лігою чемпіонів. І пам'ятають торішній провал команди, коли міланці вилетіли, не зумівши переграти в останньому турі ПСВ. На нашу думку, букмекери занадто принизили Барселону – непрограш "блаугранас" на Сан-Сіро за 2.58 у Marathon Bet виглядає цікаво.

Ліга Європи для Соболя та Ракицького? Є варіанти

Бенфіка – Зеніт

10 грудня, 22:00. Лісабон, Ештадіу да Луж

Брюгге – Реал

11 грудня, 22:00. Брюгге, Ян Брейдель

За підсумками групового етапу українське представництво в Лізі чемпіонів може суттєво скоротитися. Олександр Зінченко гарантував собі перше місце в групі з Шахтарем, Руслан Маліновський пробиватиметься у плей-офф в очному поєдинку з "гірниками" (анонс матчу Шахтар – Аталанта читайте на "Футбол 24" згодом).

Вирване у Манчестер Сіті очко майже не допомогло – 5 сценаріїв для Шахтаря на останній тур Ліги чемпіонів

Едуард Соболь вже втратив шанси на вихід з групи, але третє місце цілком реальне для Брюгге. Кривдникам Динамо потрібно, щоб Галатасарай не обіграв ПСЖ – тоді результат їхнього матчу з Реалом не матиме значення. Однак бельгійці здатні на приємні сюрпризи, як от результативна нічия на Сантьяго Бернабеу в жовтні. Соболь може й не зіграти, адже в ЛЧ тренер віддає перевагу його конкуренту. Тому вантажте на виїзну перемогу Реала за 2.25 від Marathon Bet та вболівайте за успіх ПСЖ в паралельному матчі, який відправить Брюгге в ЛЄ.

Команда Ярослава Ракицького – господар своєї долі перед останнім туром. Зеніт має однакову кількість очок з Ліоном (перевага за особистими) і зустрічається з аутсайдером групи Бенфікою. Перемога гарантує вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, а інші підсумки можуть викинути росіян у Лігу Європи ("яка сумна новина" наготові). Екс-захисник Шахтаря не допоможе Зеніту в Португалії – він перебрав жовтих карток. Перспективна ставка на "обидві заб'ють" за 1.66 від Marathon Bet.

Моурінью збереже Баварію бездоганною, або помститься

Баварія – Тоттенхем

11 грудня, 22:00. Мюнхен, Альянц-Арена

Баварія – єдина команда зі стовідсотковими показниками після 5 турів Ліги чемпіонів. Фінальний бар'єр – приїзд Моурінью в Мюнхен. Обидві команди вже забезпечили собі прохідні місця в групі B, але мотивації їм не позичати. Тоттенхем осоромився, пропустивши від німців 7 голів перед власними фанами, а тепер повинен взяти реванш.