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ФІФА прокоментувала дискваліфікацію Росії від участі у міжнародних змаганнях

16:03 2075 Читать на русском
ФІФА прокоментувала дискваліфікацію Росії від участі у міжнародних змаганнях
Станіслав Черчесов / Reuters

Представники ФІФА відреагували на санкції стосовно Росії через рішення Міжнародного антидопінгового агентства WADA.

"ФІФА прийняла до уваги сьогоднішнє рішення виконавчого комітету WADA. Ми перебуваємо в контакті з WADA і Асоціацією літніх олімпійських міжнародних федерацій для прийняття рішення щодо можливого поширення санкцій на футбол", – цитує прес-службу ФІФА видання Чемпионат.

WADA дискваліфікувало Росію на 4 роки з чемпіонатів світу та Олімпійських ігор

Нагадаємо, Росія буде відсторонена від участі в Олімпіадах та чемпіонатах світу протягом наступних чотирьох років. Росіяни можуть оскаржити рішення впродовж 21 дня після винесення вироку. Окрім цього, представники Росії не зможуть обіймати керівні посади у спортивних федераціях та організаціях, а спортсмени мають можливість виступати під нейтральним прапором.

Причиною стало розслідування за даними з бази Московської антидопінгової лабораторії, в якій містяться результати досліджень за 2012-2015 роки. Незалежні експерти встановили, що в базу вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.

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Росія Росія Росія ФІФА Антидопінгове агентство (WADA)
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