Фургон на шістьох, обмеження в 500 кілометрів, помилки повністю не зникнуть – як працюватиме VAR в Україні

"Футбол 24" відвідав лекцію УАФ про впровадження системи VAR в Україні та підготував відповіді на головні запитання. Лучано Лучі, Віктор Дердо та три українські арбітри пояснили базові речі та поспілкувалися з журналістами.

Звідки VAR здійснюватиме арбітраж? Наразі в Україні немає стаціонарного офісу для VAR, оскільки спорудження коштує дуже дорого (Лучано Лучі навів приклад побудови такого офісу в Коверчано ціною в 4 мільйони євро). У нас є лише один спеціальний фургон на 6 місць. Обладнаний він усім необхідним: як в плані технологічного оснащення, так і в плані комфорту. Євген Арановський запевнив, що жодних нарікань немає.

Відеопомічник арбітра (VAR). Як працює система відеоповторів майбутнього

Хто має право перебувати у фургоні під час матчу? Безпосередньо VAR – відеоасистент головного арбітра, поруч з ним AVAR – асистент відеоасистента (відповідає в основному за офсайди, такі функції довіряють сертифікованому лайнсмену). Ці дві особи здіснюють перегляд усіх моментів.

Їм на місці допомагають оператори , які виводять на екран необхідні ракурси, збільшують і вповільнюють відео. Також там має право бути призначений інспектор VAR.

За пів години до старту матчу двері у фургон закриваються, ніхто не має права виходити та заходити. Якщо це необхідно – все фіксується документально та на відео (всередині фургона є камери). VAR завершує роботу лише тоді, коли останній гравець пішов з поля.

Всі наші арбітри можуть/вміють користуватися VAR? На цей момент в Україні є 11 сертифікованих для VAR суддів : 8 чоловіків і 3 жінки (Монзуль, Стрілецька та Ардашева пройшли навчання перед жіночим чемпіонатом світу). Саме вони працюватимуть на матчах, в яких буде технологія. Оператори також повинні пройти курс з використання VAR (поки що таких в Україні 6).

"На мій погляд, чи не найголовнішим чинником успішної роботи VAR є комунікація, взаємодія з арбітрами в полі, з операторами EVS, що надають нам власне повтори епізодів. Адже навіть за наявності 8-10 камер бувають проблеми із чітким рішенням епізодів, і потрібні дуже злагоджені дії", – наголошує Сергій Бойко.

Коли VAR почне повноцінно працювати в УПЛ? Вперше система буде використана в онлайн-режимі у 19 турі, тобто відразу після зимової паузи . До того часу всі стадіони УПЛ повинні пройти сертифікацію. За словами Лучано Лучі, поки що сертифікат має лише стадіон Динамо імені Валерія Лобановського (ОСК Металіст, ймовірно, також, адже там використовувалася система під час матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів). Зараз УАФ пише лист у ФІФА та УЄФА для отримання дозволу роботи VAR в Прем'єр-лізі. У попередню суботу завершилася остання серія тренувань.

VAR буде на всіх матчах УПЛ? Ні, з нинішнім устаткуванням (один фургон) лише на двох іграх в турі .

Як і хто обиратиме матчі під VAR? Буде сформована комісія спільно УАФ, УПЛ та комітетом арбітрів. Однак вона не матиме вільного вибору та сильно залежатиме від обставин. Головні критерії – календар і логістика.

По-перше, два обрані матчі повинні відбуватися в різні дні . Тобто якщо центральні поєдинки Динамо – Зоря та Шахтар – Олександрія поставлять в один день, на обох система точно не працюватиме.

По-друге, фургон не може проїжджати за раз понад 500 кілометрів . Відповідно, в одному турі VAR не може обслуговувати матчі в Маріуполі та Львові, в Харкові та Львові.

По-третє, враховується якість сигналу від транслятора. Лучано Лучі заявив, що можна співпрацювати з двома – "каналами Футбол та 2+2". Італієць повідомив, що третій транслятор – УНІАН – не відповідає критеріям VAR (мінімум 8 камер на матчі, HD-сигнал). Втім, Лучі певно не знає, що 2+2 та УНІАН входять в медіагрупу 1+1 і виступають по суті єдиним цілим. Можемо зробити висновок, що цей критерій відпадає.

Чи передбачені консультації для футболістів щодо введення VAR? Ні, оскільки це важко реалізувати для такої кількості людей. Однак консультації передбачені для тренерів і представників клубів, які, своєю чергою, розкажуть все необхідне футболістам.

Який механізм дії VAR в Україні? Правила будуть такими, як у всій Європі (крім Англії – там процедура особлива). Далі важливе. VAR переглядає АБСОЛЮТНО ВСІ епізоди . Забудьте вираз "чому VAR навіть не подивився момент з пенальті". Такого просто не може бути! Якщо вам здається, що гра відновилася занадто швидко, це означає, що VAR оперативно переглянув ситуацію та підтвердив головному судді правильність його рішення.

Замість відеоповтору – трансляція затору: суворий VAR по-ізраїльськи

Коли VAR може втручатися в гру? Все стандартно:

1. Гол/не гол . Переглядається вся гольова атака від моменту переходу м'яча до команди, яка забила (фоли, офсайди, вихід м'яча за межі поля). Втім, якщо гол забитий зі штрафного чи кутового, який призначили несправедливо, – взяття воріт не скасовується (VAR не може впливати на штрафні та кутові).

Важливо: VAR не фіксує взяття воріт, а може лише допомогти визначити становище м'яча за допомогою телекамер. Технології автоматичної фіксації голів в Україні поки що не буде – дорого (240 тисяч євро на один стадіон).

2. Пенальті . Всі ситуації, які можуть призвести до призначення 11-метрових.

3. Пряма червона картка . На другу жовту для футболіста VAR не може вплинути, навіть якщо вона видана неправильно. Однак VAR все оно переглядає КОЖНЕ порушення правил на предмет того, чи варто за нього давати пряму червону (якщо відповідь "ні" – не втручається в гру). Сюди ж входять неігрові епізоди, які тягнуть на вилучення (плювки, нецензурні жести).

4. Ідентифікація гравця . Виправлення ситуації, коли головний суддя покарав не того футболіста, який порушив правила.

Хто приймає остаточне рішення: VAR чи головний суддя? Остаточне рішення завжди приймає головний суддя на полі . VAR може лише підтвердити правильність його дій, або ж порадити головному переглянути епізод біля бровки.

Рефері в полі дивиться повтор тоді, коли йдеться про "суб'єктивне рішення", яке може трактуватися різними суддями по-різному (чи тягне фол на червону, чи був фол у гольовій атаці від команди, яка забила, чи можна за певний контакт м'яча та руки призначити пенальті). Якщо ж йдеться про "фактичне рішення" (офсайд, вихід м'яча за межі поля), суддя в полі не йде дивитися повтор, а керується підказками VAR.

Втім, і тут є виключення. Виникають ситуації з суперечливими пасивними офсайдами. Тоді епізод переходить у категорію "суб'єктивних" і може бути переглянутий головним рефері. До слова, офсайди будуть визначатися максимально точно , до сантиметрів – відповідна технологія у нас є.

VAR може спровокувати зупинку матчу словами "стоп гра" у вухо головному судді. Це відбувається в тому випадку, коли VAR точно впевнений, що "заграли" пенальті чи червону картку. Тоді головний суддя зупиняє поєдинок (м'яч повинен бути в нейтральній зоні, гостра атака перерватися так не може) і йде дивитися повтор.

Якщо команда забила неправомірний гол, а футболіст отримав жовту картку за зняту на радощах футболку, то після втручання VAR гол скасовується, а "гірчичник" – ні.

Як відбувається спілкування між всіма арбітрами? На матчі працює 6 суддів (головний, лайнсмени, четвертий і двоє VAR у фургоні). У звичайному режимі 4 польові рефері спілкуються між собою, а арбітри VAR їх чують, але ніяк не втручаються у розмову. Коли цього вимагає ситуація, VAR (не його асистент) звертається до головного судді, після чого всі замовкають і діалог ведеться виключно між двома особами .

VAR вже працював в Україні в офлайн-режимі. Що це означає? Відеоарбітри під наглядом інспектора повністю відпрацьовували матч за протоколом, але зв'язку з суддею в полі не мали. Євген Арановський зізнається, що це дуже важко та виснажливо. "Потрібно щохвилини зберігати концентрацію, неможливо відволіктися ні на мить", – каже рефері. Однак цей досвід був необхідний для практики.