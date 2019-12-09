Ярмоленко через травму пропустив лондонське дербі проти Арсенала

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки своєї команди на матч 16-го туру АПЛ.

Шістнадцятий тур англійської Прем’єр-ліги завершувало лондонське дербі між Вест Хемом та Арсеналом. Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко несподівано не потрапив навіть до заявки своєї команди.

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Узяти участь у дербі українському легіонеру завадили проблеми зі спиною, повідомляє офіційний сайт Вест Хема.

До слова, це перше непотрапляння Ярмоленка в заявку у чемпіонаті Англії з 10 серпня – після цього він брав участь у кожному турі Прем’єр-ліги.

У поточному сезоні 30-річний футболіст забив 3 голи і віддав одну результативну передачу у 14 матчах своєї команди.

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