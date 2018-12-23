Головні новини футболу 22 грудня: Реал виграв Клубний чемпіонат світу, Циганков зацікавив трьох європейських грандів

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 22 грудня.

Клубний чемпіонат світу

Мадридський Реал у фіналі спокійно розібрався з Аль-Айном та втретє поспіль виграв Клубний чемпіонат світу. Дивіться відео голів і огляд яскравого матчу. Для Серхіо Рамоса цей фінал став 25-м у кар'єрі – статистика вражає. Однак його освистали арабські фани, на що капітан відповів голом.

Гарет Бейл став найкращим гравцем турніру. Реал Мадрид – унікальний клубний чемпіон світу: топ-5 диво-рекордів, які встановила команда Соларі у фіналі КЧС-2018.

У матчі за 3-тє місце Рівер Плейт розгромив Касіму та став бронзовим призером Клубного чемпіонату світу.

Європа

Манчестер Сіті зазнав першої домашньої поразки в сезоні, сенсаційно поступившись Крістал Пелас. Олександр Зінченко просидів весь матч у запасі, а "містяни" без нього відпустили Ліверпуль у відрив на чолі АПЛ. Челсі також несподівано програв – сильнішим виявився Лестер. А от Манчестер Юнайтед знищив Кардіфф у дебютній грі Сульшера, забивши 5 голів в одному матчі чемпіонату вперше з часів Фергюсона.

Ювентус в центральному матчі туру Серії А здобув мінімальну перемогу над Ромою – єдиний гол в активі Манджукіча. У Іспанії лідера Барселону не відпускають у відрив. Каталонці обіграли Сельту, а Мессі встановив черговий рекорд за забитими голами. Атлетіко здолав Еспаньйол завдяки 200-му голу Грізманна.

Євген Коноплянка нарешті вийшов у стартовому складі Шальке на матч Бундесліги та допоміг команді обіграти Штутгарт, взявши участь у першій гольовій атаці. Баварія розгромила суперника Шахтаря Айнтрахт та закріпилася на другому місці – Ніко Ковач вперше в кар'єрі виграв 5 матчів Бундесліги поспіль.

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