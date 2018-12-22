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Шахтар запустив голосування за найкращого гравця 2018 року

16:39 0 Читать на русском
Шахтар запустив голосування за найкращого гравця 2018 року
ФК Шахтар

Фанати донецького Шахтаря можуть долучитися до визначення найкращого футболіста "гірників" за підсумками 2018 року.

Шахтар запустив голосування з метою визначити кращого гравця донецького клубу за підсумками 2018 року, повідомляє сайт "гірників".

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У список кандидатур потрапили переможці щомісячних опитувань: Марлос, Ісмаїлі, Тайсон, Ярослав Ракицький, Жуніор Мораес і Тарас Степаненко.

Голосування триватиме до 29 грудня.

Проголосувати можна на офіційних сторінках "гірників" в соцмережах.

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