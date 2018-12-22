Коноплянка допоміг Шальке впевнено здолати Штутгарт на виїзді в битві за 6 очок

Штутгарт програв Шальке Коноплянки (1:3) у 17-му турі Бундесліги. Рахунок та огляд матчу читайте на "Футбол 24"

Німеччина. Бундесліга 2018/19, 17-й тур

Штутгарт – Шальке – 1:3

Голи: Гонсалес, 75 – Скжибскі, 10, Гомес, 70 (авт.), Кутуджу, 78

Господарі почали активніше, а забили гості. Коноплянка, який вийшов на лівому фланзі атаки, отримав простір перед штрафним, однак вирішив не тягти ковдру на себе, а кинути у прорив лівим флангом Очіпку. Бастіан зрозумів українця без слів і знайшов у штрафному Скжибскі – виймай! Згодом Євген уже вибрав удар, проте метрів з 16 пробив у кулаки голкіпера. На 22-й справжнє бомбардування воріт Шальке організували шваби – Ферманн потягнув удар за ударом.

Фани освистують команду, назріває повстання проти тренера – Шальке Коноплянки має серйозні проблеми

Класний прохід Бенталеба, який розпочав атаку рулеткою Зідана, завершився зіткнення Коноплянки з гравцем Штутгарта. Українець на швидкості врізався в опонента – так розцінив ситуацію досвідчений рефері Фелікс Брих. Ще кращу контру на 44-й змарнував Скжибскі – 5-6 гравців Шальке вилітали на суперника, який перебував у чисельній меншості біля своїх воріт. Відзначаємо показовий момент: через Коноплянку практично не грали у другій половині першого тайму, хоча швидких атак у гостей вистачало. Партнери частенько віддавали перевагу пасу на дальній фланг, ніж на Євгена, хоча й з відкриванням у нього були певні проблеми.

Фантастичний момент трапився на 48-й. Це була подвійна доза курйозів. Ферманн вийшов за межі свого штрафного і просто віддав м'яч супернику, але Ніколас Гонсалес замість розстріляти ворота – поцілив у стійку. Шальке міг карати миттєво, однак партнери знову проігнорували Коноплянку, а пас вперед завершився надочевидним офсайдом. На 52-й Коноплянка отримав м'яч ліворуч, на швидкості обійшов суперника, витягнув на себе воротаря і виклав у центр на Скжибскі – того встигли заблокувати.

Ще одна швидкісна атака знову не обійшлась без Коно – фанати Шальке у розпачі запитують, чому ніхто не підтримав його почин. Євген згодом заробив кутовий, після якого Маккені пробив вище з кількох метрів. На 65-й українець непогано відкрився під удар, але замість того, щоб пробивати, без сил впав на газон, натякаючи на пенальті. Брих не згоден. А на 70-й команда Тедеско нарешті подвоїла свою перевагу. Сане виграв верхову боротьбу, а знаменитий у минулому форвард збірної Німеччини Маріо Гомес забиває у свої ворота. За 17 хвилин до кінця гри Коноплянка поступається місцем на полі 18-річному турку Ахмеду Кутуджу.

Майже відразу після заміни українця Гонсалес виправився за свій промах дня, замкнувши навіс з правого флангу. Та радість швабів була нетривалою. А той самий Кутуджу забив, реалізувавши пас у розріз і пробивши поміж ніг голкіперу. Півзахисник, який у юнацькій Бундеслізі забиває за Шальке U-19 більше, ніж проводить матчів, вперше відзначився у дорослій команді – 5 хвилин вистачило на полі.

Шальке набирає 18 очок і уникає зони вильоту, піднімаючись на 13-у сходинку. Штутгарт відстає на 4 бали і залишається на 16-му місці – це путівка у плей-офф за виживання.